Keskusta turvautui apuun – ”veronkorotukset kova paikka”

Jari Korkki kehottaa ottamaan tosissaan keskustan varoittelut hallitusneuvotteluiden vaikeuksista.

Keskusta on joutunut painimaan tosissaan hallitusneuvotteluiden talouslinjan kanssa. Erityisesti lähes miljardiin euroon kaavaillut veronkorotukset pakottivat puolueen kysymään neuvoa ulkopuolelta.

– Keskustalle on ollut erittäin kova paikka 700 miljoonan, jos se nyt edes mihinkään riittää, euron veronkorotukset. Keskusta on turvautunut jo ulkopuoliseen asiantuntija-apuunkin. Keskustalle on erittäin kova paikka ottaa valtiovarainministerin salkku haltuun. Valtiovarainministerillä on seuraavan neljän vuoden aikana kerrottavana ikäviä uutisia, politiikan toimittaja Jari Korkki sanoo Verkkouutisten KorkkiTV:ssä.

Sipilä huomautti viimeksi eurovaalitentissä, että hallitusneuvottelut ovat vasta alussa. Korkin mukaan keskustan vääntelyä talouslinjan kanssa on pidetty taktisena. Hän kuitenkin uskoo, että keskusta ja Sipilä ovat tosissaan.

– Mitäpä jos otettaisiin keskusta kerrankin tosissaan, Korkki sanoo.

Hallitusneuvottelut venyvät luonnollisesti yli vaalien. Korkin mukaan myös Kai Mykkänen on nähty hallitusneuvotteluiden liepeillä – lenkkiasussa.