Keskusta tavoittelee 100000 uutta työpaikkaa

Puolueen mukaan seuraavalla vaalikaudella työllisyysaste on saatava 75 prosenttiin.

Keskustan mukaan osaavaa ja osallistavaa kasvua tavoitellaan edistämällä korkeaa työllisyyttä, panostamalla osaamiseen sekä torjumalla köyhyyttä.

– Mukaan ottavassa alouspolitiikan ja talouskasvun keskiössä on osaamisen kehittäminen, talouden sopeuttaminen muuttuviin olosuhteisiin sekä keskittyminen niiden asemaan, joiden elämää talouden ja työelämän murros hankaloittaa. Erityisen tärkeässä asemassa mukaan ottavassa talouskasvussa on koulutus. Kaikilla tulee olla tasa-arvoinen mahdollisuus korkeatasoisen koulutuksen hankkimiseen eri vaiheessa elämää, keskustan linjauksessa todetaan.

– Perinteisesti talous- ja veropolitiikka ovat olleet politiikan kovaa ydintä, toisaalta perhe, koulutus- ja sosiaalipolitiikka ovat olleet politiikan pehmeitä osa-alueita. Jatkossa jälkimmäisten merkitys korostuu, kun pyrimme siihen, että yhä useampi kykenee elättämään itsensä ja perheensä omalla työllään, sanoo keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni.

Hänen mukaansa keskusta haluaa pitää kiinni hyvinvointiyhteiskunnasta.

– Tämän vuoksi seuraavalla kaudella työllisyysaste on saatava 75 prosenttiin. Työllisyystavoitteessa onnistuminen edellyttää sitä, että työttömien määrä laskee huomattavasti ja työvoiman ulkopuolelta siirrytään työllisiksi. Mahdollisimman monen työtä vailla olevan on päästävä työnsyrjään kiinni, Kulmuni sanoo.

Keskustan linjauksessa todetaan, että kasvuyritykset synnyttävät merkittävän osan uusista työpaikoista. Kasvuyritykset myös kirittävät vanhoja yrityksiä ottamaan matkaan uusia ideoita.

– Meidän on tehtävä kasvuyritysmyönteistä politiikkaa. Epäonnistumisen jälkeenkin yrittäjän on voitava jatkaa. Rahoituksen pullonkaulat on avattava ja verotuksen on tuettava kasvua. On yhä purettava kilpailun esteitä ja on varmistettava tasapuolisen kilpailun edellytykset.

– Panostuksia uuden luomisen tukemiseen on lisättävä. Yrityksille on luotava ennakoitava näkymä innovaatiorahoituksen kehityksestä kohti neljän prosentin BKT-tavoitetta vuonna 2030, toteaa keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä.

Esityksiä keskustan linjauksesta:

– Maltilliset tuloveron alennukset pieni- ja keskituloisille sekä eläkeläisille.

– Sinkkujen ja lapsettomien avoparien verosyrjintä on lopetettava (työasuntovähennys ja viikonloppumatkojen vähennysoikeus kohdistettava myös heille).

– Ei yrittäjäverotuksen kiristämiselle. Yrittäjävähennykseen korotus.

– Sähköveroa porrastettava alueellisesti ja kiinteistöveron maksukatto käyttöön.

– Ei liikenteen polttoaineverotuksen korotukselle. Tankkeihin uusiutuvaa verotusta keventämällä.

– Teollisuuden sähköveron alennus EU:n sallimalle minimitasolle ja poistetaan teollisuuden energiaveroleikkuri siirtymäkauden kuluessa. Tämä varmistaa yritysten tasavertaisen kohtelun.

– Tupakka-, alkoholi- ja virvoitusjuomaverotusta korotetaan.