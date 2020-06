Antti Kurvinen: Suomi ei voi elpyä, jos Eurooppa vajoaa

Keskustan ryhmäjohtajan mukaan rahaston tulisi olla lainapainotteisempi.

Keskustan eduskuntaryhmä vaatii puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen mukaan muutoksia komission esitykseen elpymisrahastosta. Kurvisen mukaan keskusta kannattaa sitä, että suoria tukia olisi nykyistä ehdotusta vähemmän.

– Elvytysrahaston ehtoja on muutettava. Ensinnäkin on edellytettävä, että elpymisrahastoa käytetään vain parilla ensimmäisellä kehysvuodella. Sen on oltava aidosti väliaikainen ja poikkeuksellinen toimi, minkä perusteena on koronakriisin aiheuttama tilanne, Antti Kurvinen sanoi keskustan ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa.

– Toiseksi elpymisrahastoa varten otettavaa laina-aikaa on lyhennettävä. Seuraavien sukupolvien sitominen pitkäksi aikaa komission ottamaan lainaan on kohtuutonta. Ja kolmanneksi suorien tukien osuutta rahastossa on pienennettävä, hän sanoi.

Kurvisen mukaan EU:n sisämarkkinoiden elpymisellä on suuri merkitys Suomen taloudelle ja työllisyydelle. Hänen mukaansa Suomen vientivetoinen talous ei voi kunnolla elpyä, jos suuri osa kotimarkkinoita Euroopassa vajoaa syvään ja pitkään lamaan.

– Kun teemme päätöksiä Euroopan unionin elvyttämisestä, teemme samalla päätöksiä siitä, millaiset edellytykset luomme Suomen taloudelle, teollisuudelle ja työllisyydelle, Kurvinen totesi.

Kun monivuotisesta rahoituskehyksestä neuvotellaan, tulisi keskustaryhmyrin mukaan huolehtia myös siitä, että Suomi saa osansa maatalouspolitiikassa ja maaseudun kehittämisessä.

– Elvytyspaketti kytkeytyy uudistetun monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmiin, mikä mahdollistaa investointeja kestävään kasvuun, kuten kiertotalouteen, uusiutuviin energialähteisiin ja digitalisaatioon.