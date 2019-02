Keskusta: Sote voidaan saada valmiiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan mukaan perustuslakivaliokunnan näkemys mahdollistaa sote- ja maakuntauudistuksen loppuun saattamisen.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkisen mukaan seuraavina viikkoina mitataan ennen muuta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakyky. Sen työ jatkuu maanantaina.

– Aikaa on vähän, mutta riittävästi, jos halua ja kykyä etenemiseen löytyy, hän sanoo. Eduskunnan istuntokauden päättymiseen on aikaa kolmisen viikkoa.

– Eduskuntavaalien läheisyydestä huolimatta nyt on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle. Suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut ovat liian arvokkaita vaali- ja puoluepolitikointiin, Heikkinen sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa sote- ja maakuntauudistusta tarvitaan tasa-arvoisten palvelujen turvaamiseksi koko Suomessa myös tulevaisuudessa.

– Se on myös iso osa ratkaisua esimerkiksi vanhustenhoidon ongelmiin, kun hoivan kilpailutus ja kokonaisulkoistukset kunnissa saadaan loppumaan.

Heikkinen toteaa, että maakunnat ovat perustuslain mukainen ratkaisu palvelujen järjestämiseksi ja maakunnissa valmistelut ovat jo pitkällä.

– Uudistusta on yritetty noin 14 vuotta. Eduskunnan on kannettava sille kuuluva valta ja vastuu ja vietävä päätöksentekoon uudistus, joka turvaa suomalaisten palvelut myös tulevaisuudessa. Kyse on myös poliittisen päätöksenteon uskottavuudesta ylipäätään, hän sanoo.