Keskusta puolustaa EU-elvytystä – ”Suomi turvasi etunsa”

Puolueen mukaan EU:n elpymispaketilla turvataan työpaikkoja Suomessa.

Kansanedustaja Jouni Ovaskan (kesk.) mukaan Euroopan talouden elpyminen nostaa myös Suomen vientiä ja teollisuutta jaloilleen.

– Koronakriisin iskiessä maailmaan myös Euroopan unionin oli reagoitava nopeasti. Jäsenvaltioiden talouden ja työllisyyden pelastamiseksi syntyi elpymispaketti, jolla Eurooppa pyritään saamaan jaloilleen. Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia toimia, Jouni Ovaska sanoi puolueensa ryhmäpuheessa eduskuntakeskustelussa EU:n budjetista ja elpymispaketista.

Hänen mukaansa Ranskan ja Saksan esitys yllätti erityisesti meidät, jotka olemme pitäneet tiukasti kiinni jäsenvaltioiden omasta taloudellisesta vastuusta.

– Komission esityksen pohjalta alkoivat tiukat neuvottelut elpymispaketista ja rahoituskehyksistä, joista Eurooppa-neuvosto päätti heinäkuussa. Suomessa on kritisoitu ja aiheesta joidenkin jäsenvaltioiden taloudenpitoa. Mutta voimmeko syyttää näitä maita koronaviruksesta? Emme, Ovaska sanoi.

Hän totesi koronan iskeneen sekä hyvin että huonosti taloutensa hoitaneisiin maihin.

– Siksi myös unionin oli toimittava nopeasti. Ymmärrän kritiikin ja huolet, mitä tulee perussopimuksiin ja niiden tulkintoihin. Siksi Suomi vaatikin selvityksen paketin perussopimusten mukaisuudesta. On niin EU:n puolustajien kuin vastustajien etu, että toimitaan yhdessä sovitun mukaisesti, Ovaska sanoi.

Hänen mukaansa EU:n jäsenmaiden vastuu omasta taloudestaan ei ole kadonnut mihinkään.

– Päinvastoin. Tämä kriisi on osoitus siitä, miten tärkeää on, että jokainen jäsenmaa huolehtii omasta taloudestaan ja sillä on kykyä vastata erilaisiin kriiseihin.

– Keskustan eduskuntaryhmä edellytti, kuten myöhemmin hallitus, selkeitä muutoksia alkuperäiseen esitykseen elpymispaketista. Suomen neuvottelutavoitteiden mukaisesti avustusmuotoisen tuen määrää pienennettiin, talouspoliittista ehdollisuutta voimistettiin ja elpymisvälineen jäsenmaakohtaisia enimmäisvastuita rajattiin huomattavasti, Ovaska huomautti.

Hän totesi, että tavaraviennistämme noin 60 prosenttia menee EU-alueelle, ja viennin elpyminen on elämän ja kuoleman kysymys.

Ovaskan mukaan Suomelle tulossa oleva noin 3,2 miljardin elpymisrahoitus tulee nopeasti saada muutettua koko Suomen taloudellista ja aluekehitystä tukeviksi hankkeiksi.

– Myös EU-budjettiin sovittu lisärahoitus tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin edesauttaa työpaikkojen syntymistä koko maahan.