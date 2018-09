Keskusta perää SDP:n vaihtoehtoa sote- ja maakuntauudistukselle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula kysyy, mikä on SDP:n vaihtoehto sote- ja maakuntauudistukselle.

– Sanotaan, että vaihtoehto on olemassa. Jos ja kun se on olemassa, miksi SDP ei toimi niin kuin oppositio toimii, eli tee vastalausetta eduskunnassa? Myös sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät ja tarvitsevat suomalaiset ansaitsevat kuulla konkretiaa, Juha Rehula toteaa.

Hän muistuttaa, että uudistusta on tehty eriväristen hallitusten voimin yli kymmenen vuotta. Myös SDP on ollut keskeisesti mukana, viimeksi edellisellä vaalikaudella.

– Tässä yritetään turvata tasa-arvoiset palvelut kaikille suomalaisille koko maassa myös tulevaisuudessa. SDP on ainakin aiemmin puolustanut julkista terveydenhuoltoa ja muita peruspalveluja. Siksi on outoa, että SDP on nyt kaatamassa tätä uudistusta, Rehula sanoo.