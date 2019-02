Keskusta ottaa etäisyyttä VM-raporttiin: ”Heiluttaako häntä koiraa”?

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan mukaan virkamiesraportti on puutteellinen pohja päätöksenteolle.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Hanna Kososen mukaan valtiovarainministeriön virkamiesjohdon näkemykset ensi vaalikauden talousnäkymistä tuovat realismia alkaneeseen vaalikeskusteluun. Samalla hän kuitenkin kysyy, yrittääkö ”häntä heiluttaa koiraa”?

– On hyvä, että myös virkamiehet osallistuvat keskusteluun. Suomi on kuitenkin kansanvalta, ei virkavalta. Kansanvallassa poliitikot päättävät, virkamiehet valmistelevat ja toteuttavat. Välillä tuntuu siltä, että tämä on nimenomaan valtiovarainministeriössä unohtunut, Kosonen sanoo.

Hänen mielestään valtiovarainministeriön virkamiesjohdon raportti on myös sisällöllisesti puutteellinen pohjustus ensi vaalikauden päätöksenteolle.

– Esimerkiksi eriarvoisuuden torjuminen, perheiden arjen tukeminen ja vanhusten hyvinvoinnin parantaminen puuttuvat VM:n asialistalta.

Kososen mukaan tilanne ei saa olla hallitusohjelmaneuvotteluissa keväällä – ketkä siellä mukana ovatkaan – se, että valtiovarainministeriö on sisäisesti tuottanut leikkausvaihtoehdot, jotka joudutaan ottamaan annettuina.

– Suomen tulevaisuutta on rakennettava muustakin kuin talousnäkökulmasta käsin. Tärkein näkökulma on ihmisten arki. Sisältöosaajilla on usein paljon luovempia ja parempia ratkaisuja tarjottavana talousongelmienkin ratkaisemiseen. On syytä ottaa kaikki osaaminen käyttöön, Kosonen sanoo.