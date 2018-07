”Keskusta on jättänyt maaseudun sairaat ja vanhukset tien varteen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton kansanedustajan mukaan taksiuudistusta tulisi arvioida uudelleen.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Aino-Kaisa Pekosen mukaan taksiuudistus on kriisiyttänyt Kela-kuljetusjärjestelmän. Pekonen vaatii hallitusta korjaamaan ”Kela-taksikaaoksen”.

– On pitkäaikaissairaita, jotka eivät ole päässeet tarvitsemaansa hoitoon ja vanhuksia, jotka eivät ole päässeet kuntoutukseen. Hallituksen on välittömästi hoidettava asia kuntoon. Kyse on selvästi ihmisten perusoikeuksien vaarantumisesta, kansanedustaja toteaa tiedotteessa.

Taksiuudistuksen myötä Kela-kuljetuksia on voitu tehdä vain kilpailutuksen voittaneilla palveluntuottajilla. Osa taksiyrittäjistä kokee, että uudistuksen myötä Kela-kuljetusten tekeminen ei ole enää kannattavaa.

Pekonen kuitenkin toteaa, että osa ongelmista liittyy varmasti käynnissä olevaan siirtymävaiheeseen.

– Vaikka osa ongelmista liittyy varmasti siirtymävaiheeseen, on nyt seurattava äärimmäisen tarkasti, onko uudistuksessa sellainen järjestelmätason ongelma ja valuvika, joka vaatii korjausta.

Vaikka Pekosen mukaan kritiikkiä uudistuksesta on tullut sekä maaseudulta että kaupungista, on maaseudulla hänen mukaansa erittäin kestämätön tilanne.

– Näyttää siltä, että Sipilän ja Bernerin johtama keskusta on jättänyt maaseudun sairaat ja vanhukset jo kirjaimellisesti tien varteen. Alueellinen tasa-arvo on tietoisesti laiminlyöty tässä uudistuksessa, edustaja sivaltaa.

Vasemmistoliitto vastusti uudistusta eduskunnassa.