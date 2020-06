Keskusta: Neuvotteluihin tiukin ehdoin

Keskustan Jouni Ovaska on tyytyväinen suuren valiokunnan hyväksymään kantaan EU:n elpymisrahastosta.

Keskustan EU-asioista vastaava kansanedustaja Jouni Ovaska toteaa, että valiokunnan lausunnon mukaan valtioneuvoston kanta, jossa esitetään merkittäviä muutosvaatimuksia komission ehdotukseen, on hyvä lähtökohta neuvottelujen tässä vaiheessa, ja se edustaa Suomen pitkäaikaista linjaa.

– Neuvottelut ovat alkutekijöissään ja jäsenvaltiot hyvin erimielisiä. Suuri valiokunta tunnistaa elpymisvälineeseen liittyvät ongelmat, mutta toivoo, että ratkaisu löytyy, hän sanoo.

Ovaskan mukaan EU:n kyky vastata kriisiin on avainasemassa EU-alueen luottamuksen säilyttämisessä ja rahoitusvakauden turvaamiseksi.

– Vientivetoisen valtion kannalta on äärimmäisen tärkeää estää vientimarkkinoiden romahtaminen, jonka taantuman pitkittyminen tai syveneminen aiheuttaisi.

Ovaskan sanoo, että esitetyn paketin koko ja avustuspainotteisuus eivät ole tällaisenaan hyväksyttävissä. Hänen mukaansa keskeistä on se, että rahoitusvälineet ovat muodoltaan selkeärajaisia ja sidottu EU-alueen kilpailukyvyn parantamiseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen.

– Euroopassa tiedetään, että Suomi on tiukka neuvottelukumppani raha-asioissa. Olemme saaneet siitä paljon kritiikkiä, mutta se on vain kestettävä. Rahoitusvälineiden on oltava selkeästi ehdollisia ja kestävällä tavalla talouden rakenteita uudistavia. Suomella on kovia mutta tärkeitä ja kriittisiä huomautuksia sekä reunaehtoja neuvotteluihin.

Ovaska toteaa, että neuvotteluista pois jääminen ei palvelisi suomalaisia tai talouden elpymistä.