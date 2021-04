Keskusta myönsi rahoituksen Paavo Väyrysen piirille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan kaksikielistä piiriä on aiemmin vaadittu erotettavaksi.

Keskustan puoluevaltuusto on myöntänyt kokouksessaan kaksikieliselle piirilleen sen aloitteessaan pyytämän 20 000 euron suuruisen rahoituksen. Piirin rahoitus on ollut aiemmin katkolla vuosia ja sillä on ollut Suomenmaan mukaan myös pitkään tulehtuneet välit puolueen kanssa.

Ylen mukaan kaksikielistä piiriä esitettiin viime syksynä jopa erotettavaksi puolueesta Keski-Pohjanmaan piirijärjestön toimesta. Tähän kaksikielinen piiri vastasi esittämällä Keski-Pohjanmaan piirin erottamista puolueesta.

Keskustan kaksikielisen piirin puheenjohtajana toimii nykyisin puolueen aiempi pitkäaikainen vaikuttaja ja puheenjohtaja Paavo Väyrynen, joka sen kautta nousi myös vuoden alussa keskustan puoluehallitukseen. Väyrynen liittyi takaisin keskustan jäseneksi vuoden 2020 helmikuussa.

Päätös rahoituksen myöntämisestä oli keskustan puoluevaltuustossa yksimielinen. Myönnetty rahoitus katetaan leikkaamalla keskustan muusta toiminnasta.