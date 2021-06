Keskusta kiri sittenkin ykköseksi Oulussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskusta ja kokoomus saavat yhtä monta paikkaa valtuustoon.

Keskusta piti lopulta ykkössijan Oulussa 21,5 prosentilla äänistä, vaikka kokoomus näytti nousevan suurimmaksi puolueeksi Oulussa vielä, kun äänistä oli laskematta kaksi prosenttia.

Kokoomus sai lopulta 21 prosenttia äänistä. Keskusta ja kokoomus saavat kummatkin 15 paikkaa valtuustoon.

Keskustan kannatus laski 2,7 prosenttia ja kokoomuksen kasvoi 1,9 prosenttia edellisistä kuntavaaleista.

Perussuomalaiset nousi kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi 13,7 prosentilla ohi vasemmistoliiton, joka sai 13,4 prosenttia äänistä.

Eniten ääniä Oulussa on kerännyt vasemmistoliiton kansanedustaja, tuleva sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen 2 179 äänellä. Toiseksi eniten ääniä on kerännyt Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kokoomuksen ehdokas Juha Hänninen, 2 001 ääntä. Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on saanut 1 773 ääntä. Perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula sai 1 745 ääntä ja Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk.) sai 1 741 ääntä.

Kaikki äänet on laskettu Oulussa.