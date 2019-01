Keskusta katkaisisi köyhyyden kierteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan tavoitteena on elämä ilman köyhyyttä.

Puolueen tiistaina julkistetussa köyhyyslinjauksessa pohditaan useita keinoja köyhyyden taittamiseksi. Keskusta korostaa, että köyhyys voi kohdata ketä tahansa ja missä elämänvaiheessa tahansa.

Linjauksessa käsitellään eri syistä köyhtyneiden ihmisten elämäntilanteita ja pohditaan erilaisia keinoja köyhyyskierteen ratkaisemiseksi.

– Lapsiperheistä ja nuorista on pidettävä huolta esimerkiksi työllistämällä pienituloisia vanhempia, kehittämällä opinto-ohjausta ja valmistamalla, että kaikilla nuorilla on mahdollisuus opiskeluun. Kun katsotaan elämänkaaren toiseen päähän, on pienituloisten eläkeläisten asemaa kohennettava, sanoo työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi.

Vaihtoehtoina voivat olla muun muassa taksikaton, lääkekaton, terveyskeskuksen ja lääkkeiden alkuomavastuun ja vuosimaksujen porrastamiset pitkin vuotta.

¬- Erityisesti iäkkäät leskeksi jääneet naiset sekä pelkällä takuueläkkeellä elävät ikäihmiset ovat suurimmassa köyhyysriskissä. Heidän taloudelliseen tilanteeseensa on saatava korjaus pikaisesti, Paloniemi toteaa.

Samassa yhteydessä keskusta julkaisi myös hyvinvoinnin ja terveyden linjauksensa. Työryhmää vetänyt kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen korostaa niin ikään elinkaariajattelun merkitystä.

– Haluamme nostaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kaiken politiikan keskiöön ja onhan hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ehdottomasti järkevää talouspolitiikkaa. Kun parannamme kansanterveyttä ja ehkäisemme pahoinvointia, vähennämme terveyspalveluiden käytöstä sekä esimerkiksi sairauspoissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä seuraavia kuluja, hän luettelee.

– Emme halua holhota tai syyllistää, vaan näemme, että yhteiskunnan on tehtävä hyvinvointia ja terveyttä edistävät valinnat riittävän helpoiksi, sanoo Heikkinen.

Keskustan Suomi ilman köyhyyttä -linjaus.

Keskustan linjaus hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi