Keskusta jatkaisi sote-uudistusta maakuntapohjalta

Keskustan mukaan sote- ja maakuntauudistuksen tarve ei ole hävinnyt mihinkään.

Keskustan alue- ja kuntatyöryhmän puheenjohtaja, sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä eduskunnassa koordinoineen kansanedustaja Timo V. Korhosen mielestä uudistus voi – ja sitä tulee jatkaa – maakunnissa jo tehdyn hyvän työn pohjalta.

– Pallo on nyt uudistusta raivoisasti vastustaneella oppositiolla ja ennen muuta SDP:llä. Haluaako oppositio todella romuttaa maakunnissa jo tehdyn kehittämistyön sekä palauttaa uudistuksen vaalien jälkeen takaisin nollapisteeseen ilman, että se on esittänyt suomalaisille vieläkään näkemystään muusta vaihtoehdosta? Suomalaiset ansaitsevat vastauksia sanahelinän sijaan, hän sanoo.

Korhonen tähdentää, että sote- ja maakuntauudistuksen tarve ei ole hävinnyt mihinkään.

– Maakunnissa on tehty paitsi virkamiesten toimesta myös kaikkien eduskuntapuolueiden kesken erittäin hyvää yhteistyötä uudistuksen toimeenpanossa. Hallitus on antanut maakunnille kaiken tukensa. Työ on edennyt pitkälle. Uudistuksen perusta on edelleenkin terveellä ja perustuslain vaatimukset täyttävällä pohjalla. Työtä siltä pohjalta on voitava jatkaa mahdollisimman pian.

Korhonen muistuttaa, että nykyisiin sairaanhoitopiirialueisiin perustuvat maakunnat on jo todettu toteuttamiskelpoisiksi ja perustuslain mukaisiksi tällä vaalikaudella. Ongelmaksi muodostui ajan loppuminen eduskuntakäsittelyssä.

– Lainsäädäntötyötä hankaloittivat ja hidastivat etenkin valinnanvapauden perustuslailliset ja muut ongelmat. Sitä koskeva esitys jouduttiin kirjoittamaan uusiksi, mikä viivästytti koko laajan lakipaketin käsittelyä eduskunnassa noin vuoden verran, hän sanoo.

Keskusta julkistaa oman sote- ja maakuntauudistusta koskevan vaihtoehtonsa ensi viikolla.