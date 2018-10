Keskusta haluaa valtion palveluja kaikkialle Suomeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Markus Lohen mukaan alueellistamisen tulisi olla seuraavassa hallitusohjelmassa.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Markus Lohen mukaan on monin tavoin perusteltua, että ”ensi vaalikaudella Suomessa aloitetaan uudelleen mittava valtion palvelujen ja työpaikkojen alueellistaminen”.

− Se edellyttää määrätietoista, kaikkia hallinnonaloja koskevaa ohjelmaa, jossa huomioidaan erityisesti kunkin alueen omat vahvuudet ja niiden voimistaminen, Markus Lohi sanoo tiedotteessaan

Hänen mukaansa osa alueellista tasapainoa on, että valtion palveluja ja työpaikkoja on kaikissa maakunnissa.

− Näiltä osin ollaan kipurajalla. Tällä vaalikaudella toimipisteiden karsintaa on jouduttu tekemään sen tähden, että Suomen talous oli niin huonossa jamassa. Nyt Suomen talous on saatu kuntoon. Käänne näkyy siinä, että työllisyys paranee kaikissa maakunnissa.

Lohen mukaan maailma on muuttunut niin, että nopeat tietoliikenneyhteydet ja digitalisaatio mahdollistavat toimipaikkojen ja töiden hajauttamisen eri puolille Suomea.

− Maakunnissa on tuntuvasti eri alojen osaamista, johon alueellistamisen tulisi kytkeytyä. Alueellistaminen vahvistaisi osaltaan paitsi maakuntakaupunkien myös seutukaupunkien elinvoimaa. Seutukaupungit ovat olleet ja ovat myös tulevaisuudessa maamme teollisuuden kivijalkaa, Lohi sanoo.

Keskustan linja on hänen mukaansa edelleen, että ”elämisen edellytykset on turvattava kaikkialla Suomessa laitoja myöten – myös Pohjois- ja Itä-Suomessa”. Lohen mukaan keskustalla on valmius alueellistaa valtion palveluja ja työpaikkoja.

− Sinipunapuolueita SDP:tä ja kokoomusta yhdistää keskittämisuskovaisuus. Molemmissa puolueissa on väkeviä ja vaikutusvaltaisia voimia, joiden mielestä ihmiset, palvelut ja työpaikat on tietoisella politiikalla keskitettävä suurimpiin kaupunkeihin, hän sanoo.

− Suomen naapurimaissa, esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa, on lähdetty rohkeasti alueellistamaan valtion palveluja ja työpaikkoja. Esitämmekin, että alueellistaminen tulee ottaa seuraavan hallituksen hallitusohjelmaan. Mikä on SDP:n kanta? Entä kokoomuksen? Lohi kysyy.