Keskusta haluaa vahvistaa hiilinieluja

Puolueen mielestä uusiutuvan puun käyttöä ei pidä hätiköidysti vähentää.

Keskustan mukaan metsillä on aktiivinen rooli ilmastotyössä. Puun käytön maltillinen lisääminen kansallisen metsästrategian mukaisesti on ilmaston kannalta kestävää. Puolueen mielestä on järkevämpää vahvistaa pitkäjänteisesti hiilinieluja ja puun kasvua kuin hätiköidysti vähentää uusiutuvan puun käyttöä.

– Ilmakehä on kaikille yhteinen. Tarpeettoman kulutuksen vähentäminen ja kiertotalous ovat ensiarvoisen tärkeitä ilmastolle. Keskeistä on myös korvata uusiutumattomia materiaaleja ja raaka-aineita kestävästi tuotetuilla uusiutuvilla. Jos suomalaisen puun käyttöä puutuotteiden valmistuksessa vähennetään, on sillä lyhyellä tähtäimellä kolme mahdollista seurausta. Suomen tehtailla suomalainen puu korvautuu tuontipuulla. Toinen vaihtoehto on, että vastaavat puutuotteet markkinoille tehdään muualla kuin Suomessa ja muualla hakatusta puusta. Tai sitten osa puutuotteista korvautuu rakentamisessa betonilla ja teräksellä sekä pakkaamisessa muoveilla. Missään näissä vaihtoehdoissa globaalit päästöt eivät vähene lainkaan, kertoo asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) tiedotteessa.

Keskusta esittää kuutta toimenpidettä, joilla vahvistettaisiin hiilinieluja pitkäjänteisesti ja kestävän kehityksen periaatteilla.

– Kasvatetaan istuttamalla uutta metsää Suomen metsäpinta-alaa. Sopivia kohteita ovat muun muassa pellot, joiden viljelykäyttö on loppunut. Hiiltä varastoivaa puurakentamista on edistettävä. Lanseerataan metsille, joiden ensiharvennus on viivästynyt, ilmastoharvennus. Tämä harvennus tehdään totuttua lievempänä, jotta hiilensidontakyky säilyy ja mahdolliset tuhoriskit pienennetään. Ehdotamme myös maatalousmaan hiilensidonnalle tutkimus- ja kokeiluohjelmaa, Tiilikainen kertoo.

Keskusta ehdottaa hiilinielutoimiksi myös soiden ennallistamista. Suoekosysteemit ovat tärkeitä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden säätelyssä. Lisäksi Keskusta esittää, että kehitysrahoitusta on kasvatettava ja suunnattava sitä kehittyvien maiden ilmastotyöhön, mukaan lukien hiilinielujen vahvistamiseen.

– Maailmassa tarvitaan enemmän ja paremmin kasvavia metsiä hiilinielujen vahvistamiseksi globaalisti. Suomi on kestävän metsänhoidon mallimaa ja metsäosaamisellamme on valtava kysyntä kansainvälisesti, Tiilikainen toteaa.