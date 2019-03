Keskusta esittää ratkaisuja edullisten kotien rakentamiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan mukaan valtion tukema kohtuuhintainen asuntorakentaminen kaipaa uusia ideoita.

Keskusta esittää uusia ratkaisuja edullisempien kotien rakentamiseksi.

Puolueen mukaan jokaisella on oltava mahdollisuus valita kaikissa elämänvaiheissa, mihin kotinsa perustaa, ja elämisen edellytykset ja edullinen asuminen on turvattava koko maassa, selviää keskustan tiistaina julkaistusta asumislinjauksesta.

– Markkinat ovat epäonnistuneet edullisten asuntojen rakentamisessa. Esimerkiksi lapsiperheet ovat usein tiukoilla jo pelkästään asumiskustannusten eli oman kotinsa takia, muistuttaa keskustan asuntotyöryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen tiedotteessa.

Keskustan mukaan vapaat markkinat ovat olleet pettymys asuntojen hintojen hillitsijänä kasvukeskuksissa. Puolue katsoo, että yhteiskunnan on aika auttaa asiassa. Valtion tukema kohtuuhintainen asuntorakentaminen kaipaa kuitenkin uusia ideoita ja parempaa mainetta.

– Keskustalla on useita konsteja edullisen asumisen edistämiseksi. Osuuskunta-asuminen on uusi asumismuoto, joka on vaihtoehto vuokra- ja omistusasumiselle. Se kaipaa toteuttajia, joita ARA voisi kannustaa takauksellaan, Kurvinen linjaa.

– Toiseksi tavoitteenamme on 2030 mennessä puolelle opiskelijoista laadukas opiskelijakoti, mikä myös vapauttaisi markkinoilta asuntoja muille ja hillitsisi vuokrahintoja. Kolmanneksi koko Suomessa pitää voida asua, ja siksi omakotiasujia ja taloyhtiöitä pitää voida tukea verokannustein esim. energiaremonteissa, kun taloja ja koteja korjataan käyttämään suomalaista uusiutuvaa energiaa.

Keskustan asumislinjaus sisältää myös keinot sisäilmaongelmien kuntoon laittamiseen, turvallisen ja yhteisöllisen asumisen eli mummokommuunien edistämiseen, asunnottomuuden poistamiseen 2025 mennessä sekä ratkaisut sujuvaan kaavoittamiseen ilman valituksia.