Keskusta esittää miljardiluokan investointeja

Kansanedustajan mukaan EU:n elpymispaketti on tärkeä uuden kasvun, työllisyyden ja aluekehityksen vahvistumiselle.

Keskusta esittää suomalaisen työn ja uudistumisen investointiohjelmaa.

– Tavoitteena on vahvistaa osaamista, nostaa tuottavuutta ja jalostusastetta, monipuolistaa elinkeinorakennetta, ottaa käyttöön koko Suomen voimavarat ja saada liikkeelle miljardiluokan investoinnit. EU:n elpymisraha on tässä yksi tärkeä palanen, sanoi kansanedustaja Eeva Kalli keskustan ryhmäpuheenvuorossa.

Eduskunnan lähetekeskustelussa käsitellään tiistaina valtioneuvoston selontekoa Suomen kestävän kasvun ohjelmasta.

– Kestävän kasvun ohjelmalla edistetään aivan oikein sekä nopeavaikutteista elpymistä että pitkällä aikavälillä välttämätöntä elinkeinoelämän rakenteiden ja julkisten palveluiden uudistumista. Suomen tuottavuuskehitys on saatava oikeille urille, siinä on otettava kunnon loikka eteenpäin, Kalli totesi.

Hänen mukaansa yksikään EU:n jäsenvaltio ei selviä koronakriisistä yksin, mutta yhdessä toimien maat ovat vahvempia.

– Tämä todettiin vastikään myös eduskunnan yksimielisesti – siis myös Perussuomalaisten – hyväksymässä mietinnössä, jossa alleviivattiin kansallisen elvytyksen lisäksi tarvetta myös yhteisille, Euroopan laajuisille välineille. Kuten tuolloin yksissä tuumin linjasimme, koko EU-talouden elpyminen on Suomen edun mukaista ja koordinoiduille elvytystoimille on vankat kokonaistaloudelliset perustelut. Ja siitä, hyvät kollegat, tässä selonteossa on nyt kyse.

– EU:n elpymispaketin myötä Suomi saa lisää rahoitusta maaseudun kehittämiseen, aluekehitykseen ja tutkimuksen puiteohjelmaan. Nämä panostukset ovat tärkeitä uuden kasvun, työllisyyden ja aluekehityksen vahvistumiselle koko Suomessa.

Kallin mukaan esimerkiksi laajakaistayhteydet ovat tietoyhteiskunnan perusinfraa, jotka tukevat myös monipaikkaista arkea ja tasa-arvoisia elämisen edellytyksiä koko Suomessa. Myös bio- ja kiertotalouden kehittämiseen kytkeytyy merkittäviä kasvunäkymiä.

– Suomella on kaikki mahdollisuudet olla jatkossakin korkeaan osaamiseen, teknologiaan ja luonnon kestävään käyttöön pohjaava hyvinvointiyhteiskunta. Suomalaiset yritykset hyötyvät rahoituksen ohjaamisesta talouksien uudistamiseen. Uudistuva teollisuus ja ketterät pk-yrityksemme ovat eturintamassa ratkomassa yhteisiä ongelmia, kuten ilmastonmuutosta. Investoinnit tulevaisuuteen luovat uusia kestäviä työpaikkoja suomalaisille koko maassa. Kaikkialla Suomessa.

– Tavoitteena pitää olla yhä useammin tekstit: Suunniteltu Suomessa. Valmistettu Suomessa. Omistettu Suomessa. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla maatamme luotsataan sumusta valoon. Keskustan eduskuntaryhmä tukee selontekoa.