Keskusta esittää keskustelua perhepolitiikasta

Antti Kurvisen mukaan lapsi- ja perheystävällinen yhteiskunta toimisi lääkkeenä vauvapulaan.

Keskustan eduskuntaryhmä esittää, että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta.

Puolue perustelee aihetta Suomen ennätysalhaisella syntyvyydellä. Tilastokeskuksen uusimman ennusteen mukaan Suomen väkiluku kääntyy laskuun vuonna 2031.

– Tulevaisuuteen voidaan kuitenkin vaikuttaa. Politiikan tehtävänä on rakentaa sellaista Suomea, jossa tulevaisuuteen voi luottaa. Suomea, jossa perheitä tuetaan, jossa lapsi on tervetullut eri elämäntilanteisiin ja jossa jokaisen henkilökohtaista lapsilukutoivetta kunnioitetaan, keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kansanedustaja Eeva Kalli toteaa tiedotteessa.

Hän kehottaa hallitusta jatkamaan työllistävää politiikkaa ja uudistamaan sosiaaliturvaa, jotta myös pätkätyöläiset ja pienyrittäjät saavat lisää varmuutta toimeentuloonsa.

Työn ja perhe-elämän yhdistämistä tulisi Kallin mukaan helpottaa uudistamalla perhevapaat sekä lisäämällä paikallista sopimista ja joustavia järjestelyjä.

– Perheiden arjessa pärjäämistä on tuettava esimerkiksi laajentamalla perhekeskukset ja kotiapu kaikkialle Suomeen. Pienituloisimpien perheiden toimeentuloa on edelleen helpotettava. Tavoitteena on oltava lapsiperheköyhyyden poistaminen Suomesta. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadusta ja tasa-arvosta on pidettävä kiinni myös tulevaisuudessa, Eeva Kalli sanoo.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen mukaan keskustelualoitteella haetaan yhteisymmärrystä siitä, miten Suomesta rakennetaan lapsi- ja perhemyönteisempi.

– Lapsi- ja perheystävällinen yhteiskunta on parasta lääkettä vauvapulaan. Kyse ei ole siitä, että politiikan puolelta lähdetään sorkkimaan ihmisten henkilökohtaisia valintoja saati syyllistämään ketään. Kyse on siitä, että luomme edellytyksiä ihmisten toiveiden toteutumiselle, sille että jokainen voisi päästä haluamaansa lapsilukuun ja perhemuotoon ja että lasten ja perheiden näkökulma on mukana kaikessa päätöksenteossa, Kurvinen sanoo.