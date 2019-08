”Keskusta ei taatusti päästä Suomea velkaantumaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan mukaan hallituksen talouspolitiikan ja budjettiehdotuksen perusta on työllisyyden parantaminen.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen oudoksuu kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon kannanottoja valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) budjettiehdotuksesta.

– Orpo ja kokoomus antavat suurin piirtein ymmärtää, että Suomi on ajautumassa taloudelliseen perikatoon. Tällainen pelottelu on kertakaikkisen vastuutonta nyt, kun maailman tilanne on epävarma, hän sanoo tiedotteessaan.

– Keskustassa katsomme, että tässä tilanteessa on päinvastoin kaikin tavoin vahvistettava luottamusta yhteiskunnassa ja ihmisten uskoa tulevaisuuteen. Tämä on myös tänään kokonaisuudessaan julkistetun budjettiehdotuksen tärkein päämäärä, Kurvinen jatkaa.

Kurvinen korostaa, että hallituksen talouspolitiikan ja sen myötä budjettiehdotuksen perusta on työllisyyden parantaminen. Näin oli myös viime vaalikaudella. Työllisyystoimia valmistellaan hallituksen syyskuun puolenvälin budjettiriiheen yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.

– Ja vaikka Orpo ja kokoomus muuta väittävät, suomalaiset voivat olla myös varmoja siitä, että valtiontaloutta hoidetaan vastuullisesti. Keskusta ei taatusti päästä Suomea uudelleen holtittomasti velkaantumaan, Kurvinen lupaa.

Kurvinen sanoo talousarvioehdotusta ennen muuta perheiden, perusturvan, koulutuksen ja aluepolitiikan budjetiksi. Yhteiskunnan heikompiosaisia tuetaan, niin kuin myös viime vaalikaudella taloustilanteen parannuttua.

– Pienimpiä eläkkeitä korotetaan, lapsilisän yksinhuoltajakorotus ja monilapsisten perheiden lapsilisät nousevat, viime vaalikaudella palautettua opintotuen huoltajakorotusta parannetaan ja päiväkotiryhmiä pienennetään. Koulutukseen ja perustienpitoon koko maassa osoitetaan lisää rahaa. Poliisin läsnäoloa ennen muuta haja-asutusalueilla vahvistetaan. Pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään maltillisesti, Kurvinen luettelee.