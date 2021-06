”Keskusta ei ole puhunut äänestäjille totta maakuntaverosta”

Kansanedustaja ihmettelee maakuntaveron valmistelun käynnistämistä heti kuntavaalien jälkeen.

Kansanedustaja ja kokoomuksen verovastaava Matias Marttinen toteaa, että ennen vaaleja keskusta esiintyi veronkiristysten vastustajana. Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) on nyt tehnyt päätöksen maakuntaveron valmistelun aloittamisesta.

– Hallitukselta kysyttiin useaan kertaan ennen kuntavaaleja, antaako hallitus esityksen maakuntaverosta vai ei. Selvää vastausta ei ennen vaaleja saatu. Erityisesti keskusta esiintyi vaalikentillä jämäkkänä veronkiristysten vastustajana. Nyt kun kuntavaalit on käyty, onkin ministeri Saarikko päättänyt heti käynnistää työn verotuksen kiristämiseksi. Miltähän mahtaa tuntua niistä Keskustan äänestäjistä, jotka luottivat vielä viime viikolla keskustalaisten puheisiin, Marttinen kysyy.

Hän olisi toivonut, että keskusta olisi tullut järkiinsä uuden verotuksen tason suhteen.

– Suomi ei nouse uusilla veroilla. Ei varsinkaan veroilla, jotka kiinnittävät nopeimmin kasvavan julkisen menoerän suoraan työn verotukseen. Keskusta ei ole puhunut maakuntaverosta äänestäjille niin totta kuin osaa, Marttinen sanoo.

Hän muistuttaa, että maakuntaveroa selvittänyt parlamentaarinen komitea suositteli, ettei uutta veroa oteta käyttöön.

– Maakuntaverokomitea teki perusteellista ja laadukasta työtä. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut tietopohjaiseen päätöksentekoon. Mikä arvo asiantuntijatyöryhmillä on, jos hallitus on jo ennen työn valmistumista päättänyt kävellä sen yli poliittisella päätöksellä? Tämä on vastakohta tietopohjaiselle päätöksenteolle. Maakuntavero on kiilusilmäinen ideologinen projekti, Marttinen kritisoi.

Hänen mukaansa “vasemmiston verotusvimma ei laannu, vaikka veroa vastustava argumentit ovat murskaavia”.

– Maakuntavero johtaisi nopeaan alueiden eriytymiseen. Kokonaisveroasteen koordinaation poistuminen johtaisi työn verotuksen holtittomaan kiristymiseen. Verotuksen uusi taso tekisi verojärjestelmän vieläpä veronmaksajalle aivan liian sekavaksi. Ihmisillä ei ole mitään mahdollisuutta tunnistaa palveluiden laadun yhteyttä verotuksen tasoon, Marttinen luettelee.

Marttisen mukaan kokoomus ei missään nimessä tule hyväksymään uutta verotuksen tasoa.

– Me uskomme asiantuntijoiden perusteelliseen analyysiin. Kireä ja lannistava verotus on jo nyt suurin heikkoutemme verotuksessa, Marttinen sanoo.