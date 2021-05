Keskusta ei kannata autoveron poistamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan tästä aiheutuisi isot verotulojen menetykset.

Keskusta ei kannata autoveron nopeaa poistamista, toteaa keskustan kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen.

Hän korostaa, että kokoomuksen liikennepoliittinen kuntavaaliavaus on osin samansuuntainen kuin keskustan liikennelinjaus lokakuulta 2020.

– Keskusta ei kannata ruuhkamaksuja tai polttoaineveron nostoa mutta haluaa autoilun aseman tunnistamista, kokoomus on tässä samaa mieltä, Torniainen sanoo tiedotteessa

Hänen mukaansa autoveron suhteen näkemykset eroavat.

– Autovero on progressiivinen vero ja koskee suhteessa enemmän kalliita, runsaspäästöisiä autoja kuin edullisempia ja vähäpäästöisempiä autoja. Autoveron poisto suosisi siis yhteiskunnan varakkainta väestönosaa ja runsaspäästöisiä autoja.

Torniainen huomauttaa, että autoveroa ei tyypillisesti ole tai se on matala niissä maissa, joissa on paljon omaa autoteollisuutta. Suomessa autoteollisuuden merkitys on vähäisempi.

Hänen mukaansa autovero on tärkeä tulo valtiolle, ja sen poistaminen vaatisi verotuksen suuntaamista muualle tai lisää säästöjä, jotka iskisivät erityisesti palveluihin.

– Autoveron poisto kuulostaa hyvältä ja helpolta ratkaisulta, mutta keskusta ei kannata autoveron nopeaa poistamista, koska se aiheuttaisi isot verotulojen menetykset. Jos autovero poistetaan, on kysyttävä, mistä kokoomus hankkisi korvaavat tulot valtiolle, Torniainen sanoo.

– Kokoomukselta puuttuu esitys liikenteen kokonaisverouudistukseen, keskustalla sellainen on jo.