Keski-Uudellamaalla jo yli 500 koronatartuntaa

Keski-Uudenmaan sote –kuntayhtymän Keusoten alueella on todettu yhteensä jo yli 500 koronatartuntaa. Tartunnan lähteistä yleisin, yli puolet tapauksista, on perheenjäsen.

Muita yleisiä tartunnan lähteitä ovat työpaikat, perhejuhlat, joukkoharrastukset ja läheiset tuttavat ja ystävät. Viikolla 40 tartunnan lähteistä noin 22 prosenttia jäi tuntemattomaksi.

Keusote muistuttaa, että korona voi esiintyä hyvin lieväoireisena. Vaikka oireet olisivat lievät, on tärkeää, että koronatestissä käydään nopeasti oireiden alkaessa. Oirekuvan perusteella ei voida tietää, onko flunssa koronaa vai ei. Jos testiin meno viivästyy, ehtivät tartuntaketjut edetä ja karanteeniin asettaminen ei enää auta toivotulla tavalla.

– Korona-aikana sosiaalisten kontaktien hillitseminen on tärkeää. Yksityistilaisuuksien ryhmäkoko on hyvä pitää alle 20:ssa, ja kasvomaskien käyttö on suositeltavaa, tarkentaa kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Koronavirustartunnat ovat lisääntyneet Keusoten alueella huolestuttavasti. Uusia tartuntoja kahden viikon aikana perjantaihin 2.10. mennessä on ollut jo 71.

Tartuntoja kunnittain perjantaihin mennessä oli Järvenpäässä 162, Tuusulassa 88, Nurmijärvellä 106, Hyvinkäällä 104, Pornaisissa kymmenen ja Mäntsälässä 31.

Karanteeniin on viikolla 39 asetettu vajaa 300 henkilöä.