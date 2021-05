Keski-Aasiassa aseellisia yhteenottoja

Kyseessä on pahin aseellinen yhteenotto Kirgisian ja Tadžikistanin välillä sitten vuoden 1991.

Keski-Aasiassa Kirgisian ja Tadžikistanin välillä sijaitsevan Batkenin alueella käydyissä aseellisissa yhteenotoissa on kuollut yli 40 henkeä. Kirgisia ilmoittaa, että sen kansalaisia on kuollut 33, mukaan lukien vuonna 2008 syntynyt lapsi, kertoo RFERL, jonka kirjeenvaihtajan mukaan tadžikkeja on kuollut 15, joista viisi on sotilaita. Evakuoituja kirgiisejä on 20 000.

Riita alkoi 28. huhtikuuta vedenjakelusta ja valvontakameroista Tadžikistanille kuuluvan Vorukhin enklaavin ja sitä ympäröivien kirgiisiasutuksen välillä. Pian tadžikkiarmeija tukki Kirgisiaan vieviä teitä ja tulitti kirgiisikyliä. Kirgisian presidentti Sadyr Japarov ja Tadzikistanin presidentti Emomali Rahmon ovat keskustelleet tarpeesta rauhoittaa tilannetta.

Neuvostodiktaattori Josif Stalin veteli aikanaan alueen neuvostotasavaltojen rajoja uusiksi 1920–1950–luvuilla. Seurauksena Kirgisian sisälle syntyi enklaaveja, joista neljä kuuluu Uzbekistanille ja kaksi Tadžikistanille. Uzbekit ja kirgiisit ovat turkkilaisia kansoja, kun taas tadžikit ovat persialaisia. Enklaavit ovat aiheuttaneet ongelmia Neuvostoliiton hajoamisesta vuonna 1991 lähtien, mutta nyt käydyt yhteenotot ovat laajimpia ja pahimpia maiden itsenäistymisen jälkeen.