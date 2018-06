Kesärannassa on keskusteltu maataloudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä perustaa työryhmän etsimään ratkaisuja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi.

Kesärannassa pidettiin tiistaina pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) johdolla pyöreän pöydän keskustelu maatalouden kannattavuudesta. Tilaisuudessa alan toimijat esittivät näkemyksiään ruokaketjun ja maatalouden tilanteesta.

Ministeri Leppä perustaa työryhmän etsimään ratkaisuja maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Puheenjohtajaksi on kutsuttu vuorineuvos Reijo Karhinen.

Ryhmän tehtävänä on laatia lista toimista, joilla maatalouden kannattavuutta voidaan parantaa. Erityisesti pyritään löytämään toimenpiteitä, joita ruokajärjestelmän yksittäiset osapuolet voivat omin toimin toteuttaa.

Sipilän hallitusohjelman maatalouspolitiikan työlistalla ovat olleet elintarvikevientiin panostaminen ja viljelijän hallinnollisen taakan keventäminen. Julkisissa ruokahankinnoissa on siirrytty vastuullisempiin hankintoihin. Alkuperämerkintöjä on laajennettu. Näiden lisäksi hallitus on säilyttänyt maatalouden kansalliset tuet kestävällä tasolla, valtioneuvostion tiedotteessa todetaan.

Maatalouden yleinen kannattavuus ei kuitenkaan ole parantunut toivotulla tavalla lukuisista toimista huolimatta. Maatalousyrittäjien tulotaso on heikentynyt entisestään viimeisten vuosien aikana. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan maatalouden kannattavuus jäi yrittäjätulolla mitattuna vuonna 2017 heikoimmaksi koko 2010-luvulla.

Työryhmä tukeutuu työssään myös aikaisempiin strategioihin ja selvityksiin. Työryhmä asetetaan lähipäivänä.