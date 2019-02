Kesä on suomalaisten suosikkivuodenaika

Suomalaisista 57 prosenttia pitää talvesta yleisesti ottaen, mutta 39 prosentille vuodenaika ei ole mieluinen.

Nuorempi sukupolvi suhtautuu talveen myönteisimmin. Kolme viidestä (63 %) 18–39-vuotiaasta vastaa yleisesti ottaen pitävänsä talvesta, siinä missä yli 60-vuotiaista ja sitä vanhemmista näin vastaa vain puolet (52 %).

Kesä on suomalaisten selkeä suosikkivuodenaika. Yli puolet suomalaisista pitää eniten kesästä (56 %) kevään (23 %), syksyn (13 %) ja talven (5 %) sijaan.

Joka kolmannen (31 %) suomalaisen mielestä ikävintä talvessa on kylmyys. Vastaajista 29 prosenttia ilmoittaa, että ikävintä on valoisien tuntien vähyys, ja 11 prosenttia on sitä mieltä, että sää on talven pahin puoli. Yli joka kolmas (35 %) 18–39-vuotiaista toteaa kylmyyden pahimmaksi, kun taas muusta väestöstä tätä mieltä on 28 prosenttia.

Suomalaisilla on hyvin eriäviä näkemyksiä siitä, mikä on talvessa parasta. Joka kolmas (32 %) 40–49-vuotiaista on sitä mieltä, että parasta talvessa on raitis, kylmä ilma, mutta muun väestön keskuudessa tämä mielipide on harvinaisempi (20 %).

60-vuotiaat ja sitä vanhemmat yhdistävät talven suurimmassa määrin useampien kirjojen lukemiseen (7 %), siinä missä seitsemän prosenttia 18–29-vuotiaista pitää eniten mukavista talvivaatteista

50-vuotiaat ja sitä vanhemmat ovat kaikkein kriittisimpiä talven suhteen. Kyseisestä ikäryhmästä 16 prosenttia vastaa, että he eivät pidä talvessa mistään, kun taas 18–39-vuotiaista näin ilmoitti viisi prosenttia ja 40–49-vuotiaista yhdeksän prosenttia.

Joka viides (19 %) on sitä mieltä, että ulkoaktiviteetit ovat parasta talvessa. Miehet ovat erityisen innoissaan ulkoaktiviteeteista (23 %) verrattuna 14 prosenttiin naisista.

Tutkimus perustuu edustavasti valittujen yli 18-vuotiaiden YouGov-paneelin jäsenten haastatteluihin 4.2.-6.2.2019. Vastaajia oli 999.