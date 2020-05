Tutkijan mukaan ministeriö ei ole kommentoinut aloitetta koronan tukahduttamisesta.

Neurotutkija Pirta Hotulainen kehottaa viranomaisia ja hallitusta perustelemaan nykyistä avoimemmin niin sanotun hybridistrategian käytön koronaepidemiassa.

Hotulainen on ollut koordinoimassa kotimaisten tutkijoiden aloitetta, jossa hallitukseen vedotaan koronaviruksen tukahduttamiseksi.

– Vapaaksi koronasta -asiantuntijaryhmä rohkaisee epidemian tukahduttamiseen nollan tuntumaan – tämä on inhimillinen ja realistinen tie ulos kurimuksesta, ryhmä toteaa.

Pirta Hotulainen huomauttaa, ettei aloitetta ole tähän mennessä kommentoitu suoraan THL:stä tai sosiaali- ja terveysministeriöstä.

– Nyt me olemme kertoneet miksi tukahduttaminen on hyvä strategia (lue eroonkoronasta.fi). Kertokaa nyt, miksi hybridi on hyvä strategia. Mieluiten viitteiden ja käytännön todisteiden kanssa, kiitos, Hotulainen kirjoittaa.

Tutkija arvioi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n olevan aloitteessa ”henkilötasolla mukana” ja kehittäneen jatkuvasti omaa toimintaansa.

– THL/STM-akselilla on selvästi muutama vahva persoona, joilla tuskin on mitään halua muuttaa kantaansa. Mutta niitä loppuja minä ihmettelen. Kuinka monen omilla aivoillaan ajattelevan ihmisen mielestä on ok pitää koko ajan [teho-osastot] täynnä? Sehän on siis se hallituksen raja-arvo, Pirta Hotulainen sanoo.

