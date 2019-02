Kersti Kaljulaid: Viro ei voi tinkiä puolustuksestaan

Viron itsenäisyyspäivää vietettiin sunnuntaina.

Viro ei voi tinkiä puolustuksestaan. Turvallisuudesta on myös oltava valmiita maksamaan. Näin totesi Viron presidentti Kersti Kaljulaid itsenäisyyspäivän juhlapuheessaan sunnuntaina.

– Olisi tietenkin paljon parempi, jos Euroopan valtiot voisivat sopia panostavansa kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta esimerkiksi vihreään talouteen, ei vihreän [sotilas]kaluston valmiuteen. Mutta me emme voi, Kaljulaid sanoi.

– Meidän on otettava huomioon, että on aina olemassa valtioita, jotka eivät etsi rauhanomaista rinnakkaiseloa. Sanoissaan he väittävät niin tekevänsä. Mutta niiden metodi on yksinkertainen – vahvempi ottaa kaiken.

Kaljulaid piti tärkeänä sitä, että Viron kumppanimaat ja Nato-liittolaiset keskittyvät yhä enemmän kollektiivisen puolustuksen vahvistamiseen.

– Vahvemmaksi on tultava Euroopan valtioiden armeijat, vahvemmaksi on kehityttävä Naton ja Euroopan unionin puolustusyhteistyö. Vahvemmaksi on tultava ajattelumme siitä, että hyväksymme niistä koituvat välttämättömät kustannukset.

Presidentin juhlapuhe sisälsi lisäksi laajan kirjon muita aiheita. Kaljulaid esimerkiksi esitti vetoomuksen poliitikoille, jotta nämä eivät maaliskuussa pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen jätä hyvinvointiin liittyviä lupauksiaan täyttämättä. Tai lupaa liikoja.

– Niin paljon on vielä saavuttamatta. Kuullessamme vaille apua jääneiden kamppailuista, meidän on aina kysyttävä itseltämme: ovatko puheissamme esiintyvät arvot meille tärkeitä myös silloin, kun niiden mukainen käyttäytyminen maksaa yhteiskunnalle, Kaljulaid sanoi.

Viron presidentti sanoi, että Viro on jo kansalaisille maksuttomien palvelujen ja universaalien tukien tarjoajana menestyvien ja vauraiden maiden joukossa. Vaalien alla lupaukset kansalaisille lisääntyvät.

– Niitä lupauksia ei vaalien jälkeen saa jättää täyttämättä, se olisi liian kiusallista. Niistä voi luopua vain vakavan talouskriisin takia, jota emme tietenkään halua, Kaljulaid sanoi.

– On vaarana, että vaalien jälkeen ei jälleen enää puhuta omaishoidosta, väärinkohdeltujen lasten auttamisesta, vammaisten lasten tukemisesta, autismin kirjon henkilöiden toimeentulosta sekä ihmisarvoisen ja onnellisen elämän mahdollistamisesta.

Kaljulaid sanoi puheessaan, että virolaisilla on tavoite, joka yhdistää kansaa.

– Rakentaa valtiota, jossa meillä kaikilla on hyvä elää. Hyvinvointiyhteiskuntaa sen todellisessa merkityksessä.

Viro täytti sunnuntaina 101 vuotta. Päivää juhlitaan Viron vuonna 1918 tekemän itsenäistymisjulistuksen kunniaksi.