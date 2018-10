”Kerron herra Vladimir Putinista, jotta tiedät millainen hän on”

USA:n presidentillä ei ollut sanottavaa, kun häntä informoitiin Venäjän tulevasta mahtimiehestä.

National Security Archive on julkaissut sarjassaan Venäjän presidentti Boris Jeltsinin ja USA:n presidentti Bill Clintonin keskustelumuistioita 1990-luvulta. Eräs kiinnostavimmista on syyskuun 1999 puhelinkeskustelun muistio, jolloin Jeltsin oli nostanut maansa pääministeriksi yllätysnimenä erään Vladimir Putinin. Saman vuoden lopulla Jeltsin äkkiä erosi.

Muistioissa Boris Jeltsin kertoo Bill Clintonille käyttäneensä paljon aikaa seuraajansa miettimiseen.

Jeltsin sanoo Clintonille ensin, että tämä tulee tapaamaan Putinin Uudessa-Seelannissa muutaman päivän päästä ”toistaiseksi vielä lyhyesti”.

– Haluan kertoa sinulle hänestä, jotta tiedät millainen mies hän on. Kesti minulta kauan ajatella, kenestä tulisi seuraava Venäjän presidentti vuonna 2000. Valitettavasti silloin en löytänyt olemassaolevaa ehdokasta. Lopulta löysin hänet, eli, Putinin, tutkin hänen elämäkertaansa, hänen kiinnostuksensa kohteita, tuttaviaan ja niin edelleen. Havaitsin että hän on vakaa mies, joka on pidetty hyvin ajan tasalla toimialansa eri asioista. Samaan aikaan hän on perusteellinen ja vahva, hyvin seurallinen. Ja hän pystyy helposti pitämään hyvät suhteet ja kontaktit ihmisiin, jotka ovat hänen kumppaneitaan. Olen varma, että löydät hänestä korkealaatuisen kumppanin, Boris Jeltsin sanoi.

Bill Clinton vastasi ainoastaan, että ”meillä on ollut hyvät kontaktit herra Putiniin tähän asti, ja odotan hänen tapaamistaan Aucklandissa. Sen jälkeen pysymme läheisissä yhteyksissä”.

Boris Jeltsin ei kertonut tarkemmin, miten hän oli varmistamassa Vladimir Putinin tulon seuraajakseen. Jeltsin ja hänen Tatjana-tyttärensä kertoivat Strobe Talbottin The Russia Hand -kirjassa ylpeinä, että he järjestivät Putinin tuntemattomuudesta presidentin paikalle ”ankarasta vastarinnasta” huolimatta.

Tatjana sanoi tekoa ”yhdeksi rankimmista jossa onnistuimme”. Yksityiskohtia ei edelleenkään tiedetä.