Ulkomainen ”keräilijä” yritti saada kansanedustajan nimikirjoituksia

Rkp:n vaasalaiskansanedustaja Joakim Strand kertoo twitterissä englanninkielisestä viestistä, jonka oli saanut.

– Hyvä herra Strand, Olen hyvin kiinnostunut politiikasta ja olen myös intohimoinen nimikirjoitusten keräilijä. Olen juuri huomannut että te puututte yhä kokoelmastani. Voisitteko lähettää minulle 2-3 nimikirjoitusta, viestissä luki.

Joakim Strandin oma kommentti asiaan vaikuttaa ironiselta.

– Kyllä tämä viesti lämmittää sydäntä (sydämen kuva). Taidan lähettää passikopion myös, Strand twiittasi.

Twitterin kommenteissa herkutellaan keräilijän ”vilpittömyyttä” – nimikirjoituksilla ja henkilön valokuvilla saatetaan luoda muun muassa väärennettyjä asiakirjoja. Kansanedustajalle annettiin myös linkki juttuun nimikirjoituksia ja henkilökuvia metsästävistä spammaajista.

