Ilkka Kanerva: Kepu on kuulemma matkalla kansanrintaman hallitukseen

Keskusta on ilmoittanut mahtuvansa hallitukseen vasemmistoliiton kanssa.

– No se on se kepu sitten kuulemma kuitenkin matkalla kansanrintamahallitukseen, kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja Ilkka Kanerva toteaa Twitterissä.

Hän suuntasi sanansa keskustan konkaripoliitikko Seppo Kääriäiselle. Kääriäinen pohti omassa tviitissään EU-vaalien muodostuvan eduskuntavaalien ”toiseksi kierrokseksi”.

– ”Kuulemma” ? Pitääpä tarkkailla tapahtumia tuosta vinkkelistä. Kuulostaa melkoiselta, Kääriäinen vastaa Kanervalle.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen maalaa keskustelussa sarkastisesti SDP:n olevan ”kuulemma saamassa löperön talouspolitiikan ja velkaraharahoituksen kolmen miljardin vaalilupauksilleen, kunhan vaan keskusta saa 18 maakuntaa ja soten hallintohimmelinsä”.

– Siinä ei kuulemma enää demareiden mielestä ole mitään perustuslaillista ongelmaakaan, Heinonen jatkaa.

Keskusta on asemoitunut vaalitappion jälkeen vahvasti oppositioon. Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen totesi kuitenkin sunnuntaina Helsingin Sanomille, että keskusta on tarvittaessa valmis hallitusvastuuseen. Kaikkosen mukaan puolue mahtuisi samaan hallitukseen vasemmistoliiton kanssa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen on puolestaan todennut, ettei edellytyksiä kokoomuksen ja vasemmistoliiton hallitusyhteistyölle ole.

