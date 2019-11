”Keppilinja? Köyhyys väheni, tuli 140000 työpaikkaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituspuolueet olivat eduskunnassa kokoomuksen talousesitysten kimpussa.

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin tiistaina aiheesta ”valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–2023”.

– Nyt on suunta muuttunut. Katsomme tulevaisuuteen. Panostamme työllisyyteen, kasvuun, koulutukseen ja pienten ihmisten toimeentuloon, SDP:n Pia Viitanen totesi debatissa.

Viitanen sanoi hämmästelleensä kovasti, että kokoomus vastustaa elvytystä ja puhuu ”vastuuttomista menolisäyksistä”. Hän kysyi linjaa: saako koulutukseen, eläkkeisiin ja pienten ihmisten toimeentuloon panostaa vai ei.

Vihreiden Heli Järvinen sanoi kokoomuksen toistelevan mantrana, että hallituksen toimin työllisyys laskee 5000 työllisellä. Hänen mukaansa eduskunnan tietopalvelu on kuitenkin laskenut laskelmaan ainoastaan verotuksen ja sosiaaliturvan vaikutuksen työllisyyteen.

Varapuhemies Tuula Haatainen (sd.) antoi kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkäselle vastauspuheenvuoron 15 minuutin päästä.

Mykkäsen mukaan Järvisen syytös oli aika vakava.

– Menomuutoksia teemme koulutukseen, infrastruktuuriin, vanhusten hoivaan, joissa kaikissa me teemme selvästi tuntuvammat parannukset pysyvästi. Me emme ole irtisanomassa kolmen vuoden päästä opettajia, me laitamme kolme miljardia infrastruktuuriin hallituksen 40 miljoonan sijaan. Jos nämä laskettaisiin mukaan, niin kokoomuksen työllisyysvaikutukset olisivat suhteessa valtion budjettiin vieläkin suurempia kuin nyt ovat tietopalvelun laskelmissa, Kai Mykkänen kuittasi.

SDP:n Eveliina Heinäluoma sanoi, etteivät he usko työllisyyden hoidossa ”keppilinjaan, kuten oppositiopuolue kokoomus edelleen näyttää tekevän”.

Perussuomalaisten Jussi Halla-ahon mukaan hallitus ei tee mitään pysyvien sosiaaliturvamenojen kasvun hillitsemiseksi.

– Sekä halpatyövoiman maahantuonti että niin sanottu humanitaarinen maahanmuutto heikentävät taloudellista huoltosuhdetta ja lisäävät menoja pysyvällä tavalla, Jussi Halla-aho sanoi.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki sanoi, että ”ei ole sellaista aihetta tai teemaa, jota perussuomalaiset eivät yrittäisi kääntää maahanmuuttoon”.

– Koska teillä ei ole mitään näkemyksiä, mitään sisältöä tai osaamista mistään teemasta. Ehkä teitä hävetti teidän oma ryhmäpuheenvuoronne, jossa vaaditte yhtä aikaa julkisen sektorin leikkaamista ja samaan aikaan vaaditte julkiselle sektorille lisää palveluita, lisää työntekijöitä ja korkeampia palkkoja, Paavo Arhinmäki syytti PS:ia.

Kokoomuksen Elina Lepomäki kysyi ”voisiko sopia, ettei puhuttaisi halpatyövoimasta?”.

– Kyseessä on ihmisiä, jotka tulevat tänne tekemään työtä ja rakentamaan parempaa tulevaisuutta itselleen ja läheisilleen. Jos on kyseessä väärinkäytöksiä, puututaan niihin ja käsitellään ihmiset ihmisinä, Elina Lepomäki pyysi.

Eveliina Heinäluoman ja vasemmistoliton Pia Lohikosken puheenvuoroihin Lepomäki vastasi näin:

– Jos puhutaan keppilinjasta, niin olisi kohtuullista myöntää, että viime hallituskaudella lisättiin 140 000 työpaikkaa tähän maahan ja köyhyys väheni. Köyhyys väheni, ystävät hyvät.

Pia Lohikoski sanoi hallituksen talouspolitiikan olevan kuin oppikirjan mukaista. Elina Lepomäki vastasi, että hän haluaisi nähdä sen oppikirjan.

– Sillä kun luemme kaikkia julkisesti saatavilla olevia, valiokuntaan tulleita asiantuntija-arvioita, niin pääasiassa tuomio on täysin tyrmäävä tälle vastasykliselle politiikalle jota juuri teette, Lepomäki sanoi.