Kuristava, kepittäjä, salarakas – näin kokoomusta piestiin

Välikysymyksen tehnyttä puoluetta nälvittiin eduskunnassa urakalla.

Opposition kokoomus oli tiistaina hallituspuolueiden kansanedustajien arvostelun kohteena ennennäkemättömällä tavalla, kun eduskunnassa käytiin välikysymyskeskustelua.

SDP:n puheenjohtajan pääministeri Antti Rinteen esittämä arvostelu avautuu tästä linkistä. Seuraavat ovat eräitä muiden kansanedustajien repliikkejä keskustelusta:

– Aktiivimallista on tullut kokoomuksen salarakas, jonka nimeä ei mainita, mutta kaipuu työttömän kurittamiseen kuultaa läpi. (Pia Viitanen, SDP)

– Kokoomuksen puheissa esimerkiksi perusturvan korotus näyttäytyy yksinomaan negatiivisena työllisyystoimena. Mutta me vihreät uskomme suomalaisiin. (Saara Hyrkkö, vihreät)

– Onko kokoomuksen kritiikin kärki siis, että hallitus on huono ja holtiton, koska ei kurjista kaikkein köyhimpien suomalaisten asemaa? (Paavo Arhinmäki: Siltä ainakin (Petteri) Orpon puhe kuulosti!). Vähän suhteellisuudentajua nyt, kokoomus! (Anna Kontula, vasemmistoliitto)

– Siinä oli tiukka leikkauslinja! Köyhät kyykkyyn Etelärannan johdolla! (Paavo Arhinmäki, vasemmistoliitto)

– Viime viikolla eräs perusporvari kysyi minulta, että kuvitteleeko kokoomus todellakin niin, että heidän ydinkannattajilleen tämä 12 euroa on niin iso, valtava, tärkeä raha, että sen tähden tulee panostaa vähemmän koulutukseen, vähemmän yritysvetoiseen tki-toimintaan. (Joakim Strand, RKP)

– Me emme kuitenkaan yhdy kokoomuksen esittämiin työperäisen maahanmuuton lisäämisvaateisiin. (Sami Savio, PS)

– Ja arvoisa kokoomus, kyllä valitettavasti nyt tämä aktiivimalli-ideologia kuultaa täältä läpi. Valitettavasti se kuultaa, ja ainoa ero on se, että viime vaalikaudella se oli teille avorakas ja nyt se on teille salarakas. (Antti Lindtman, SDP)

– Samalla kun kokoomuksen pakkolakiuhkailun seurauksena tavallisten palkansaajien — ahkerien lähihoitajien, sairaanhoitajien, opettajien, poliisien, siivoojien — lomarahat leikattiin, oli kokoomuksen mielestä varaa jakaa 1,4 miljardia verovähennyksinä hyvätuloisille. (Kim Berg, SDP)

– Mitä pidemmälle tämä keskustelu etenee, sitä selvemmäksi käy, että kokoomuksen välikysymys on kupla. Se on kokoomuslaista populismia. (Jukka Gustafsson, SDP)

– Ja tässäkin kokoomuksella on selkeästi tavoitteena vain yleissitovuuden purkaminen. Ettei verhoilla tätäkään kauniisiin sanoihin. (Juho Kautto, vasemmistoliitto)

– Tulee sellainen termi mieleen kuin ”älyllinen epärehellisyys”, kun kuuntelee kokoomuksen argumentointia. (Maria Guzenina, SDP)

– Kotihoidon tukihan on kokoomukselle ollut aina kirosana. (Hannakaisa Heikkinen, keskusta)

– Ei voi välttyä siltä mielikuvalta, että kokoomuksen silmissä vain niin sanottu kepittävä työllisyyspolitiikka olisi uskottavaa. (Saara Hyrkkö, vihreät)

– Kokoomus on lisännyt kaikkein eniten valtionvelkaa! (Jukka Gustafsson, SDP)

– Koska tämä on sisäinen kamppailu, niin se työperäinen maahanmuutto lisättiin sinne, ja tässä näkyy, että kokoomuksen sisällä käydään valtakamppailua ensi kesän puoluejohtajan paikasta. (Hussein al-Taee, SDP)

– Kokoomus ei pidä toimivina työllisyystoimina myöskään investointeja koulutukseen, osaamiseen, tutkimukseen, kehittämiseen, pk-yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseen. (Riitta Mäkinen, SDP)

– Kokoomukselle näyttää kelpaavan työllistymistoimiksi tai rakenteellisiksi uudistuksiksi vain sellaiset toimet, joilla rangaistaan usein juuri niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. (Veronika Honkasalo, vasemmistoliitto)

– Tässä keskustelussa kokoomus on vaatinut toden totta työttömyysturvaleikkausta ja toimeentulotuen leikkausta. (Pia Viitanen, SDP)

– Tämä kokoomuksen ajattelema aktiivimalli ei kyllä kerro arvostuksesta, vaan enemmänkin se kuulostaa siltä, että on tahto nujertaa ja valmiiksi kyykkyyn painuneet työttömät. (Tuula Väätäinen, SDP)

– Veronkevennyksiin liittyen: hallitus on siis kohdentamassa ne viisaasti pieni- ja keskituloisille, vaikka kokoomuksen mielestä ne pitäisi kohdentaa myös suurituloisille. (Eeva Kalli, keskusta)

– Kokoomuksen mielestä ilmeisesti työttömän kyykytys on ainoa oikea työllisyyspoliittinen tie, eikä eriarvoisuuden torjumiseen, perusturvan parantamiseen ja koulutuksen tasa-arvon parantamiseen voi käyttää rahaa ilmeisesti missään tilanteessa. (Hanna Sarkkinen, vasemmistoliitto)

– Onkin epäinhimillistä vaatia keppiä työttömille, kun yhä useampi on jo valmiiksi maahan lyöty. Tätäkö kokoomus haluaa? (Bella Forsgren, vihreät)

– Kokoomuksen mielestä työllisyystoimiksi kelpaavat ilmeisesti vain sosiaaliturvan leikkaukset ja työttömien kyykytys. (Pia Lohikoski, vasemmistoliitto)

– Viime vaalikauden toimintaa muistellessa on kyllä helppo ymmärtää, että kokoomukselle nykyinen politiikka on myrkkyä. Teidän kuristava leikkauspolitiikkanne ei ollut kovinkaan oikeudenmukaista. Se vei ihmiseltä uskon siihen, että omilla toimillaan, koulutuksella, työn tekemisellä tai yrittämisellä voisi rakentaa itselleen parempaa huomista. Te veitte ihmisiltä työllistymisen tuen ja rappasitte aktiivimallin sanktiot päälle. (Katja Taimela, SDP)

– Rinteen hallitus on todellakin tekemässä erilaista politiikkaa, ja se ymmärretään, että kokoomuksessa kymmenen vuoden leikkauspolitiikan jälkeen se ihmetyttää ja epäilyttää. (Marko Asell, SDP)

– Välillä toki toivoisin, että myös kokoomus malttaisi katsoa piirun verran pidemmälle, nähdä, miten tärkeää se koulutukseen panostaminen, köyhyyden torjunta on pitkässä juoksussa myös työllisyyskehityksen kannalta. (Saara Hyrkkö, vihreät)

Turhan puhuminen

Kokoomuksen Terhi Koulumies sanoi kuuntelevansa uutena kansanedustajana vähän masentuneena keskustelun sävyä.

– Kun se on aika lailla toisiamme syyttelevää ja täällä keksitään erilaista väärinymmärrystä, että voitaisiin saada riita aikaan. Emmeköhän me kaikki halua parantaa työllisyyttä ja saada ihmisille työpaikkoja. Sitähän tämä kokoomuksen välikysymys koskee, taloutta ja työllisyyttä, Terhi Koulumies sanoi.

Hänen mukaansa ”kokoomus haluaa uusia työpaikkoja kaikille niille työhaluisille työttömille, joita tuolla on ihan sankoin joukoin ja jotka lähettävät joka päivä paljon työhakemuksia ja pettyvät, kun siihen tulee kielteinen vastaus”.

– Massiivinen työpaikkojen lisääminen ei valitettavasti onnistu tuolla näpertelyllä ja tempputyöllistämisellä, mihin hallitus nyt keskittyy palkkatuen muodossa, vaan me tarvitsemme sellaista talouspolitiikkaa, joka luo vireätä elinkeinoelämää ja yrityksille mahdollisuutta myydä palveluita ja työsuorituksia ulkomaille, ja siten niille tulee tarvetta ja mahdollisuuksia työllistää suomalaisia.

Kokoomuksen Ilkka Kanerva niin ikään tuskastui.

– Tunnen kokoomuksen ajattelun niin syvästi, että voin väittää, että hyvät ystävät, älkää yrittäkö solvata sellaisesta, joka ei todellisuudessa millään tavalla kuulu kokoomuksen ajattelumaailmaan. Lopettakaa se turhan puhuminen tässä suhteessa, Ilkka Kanerva pyysi.

Kanerva huomautti, että ”syvimmillään työttömyydessä on kysymys siitä, että se on oikea, todellinen uhka demokratialle ja hyvinvointiyhteiskunnalle”.

– Se antaa käyttövoimaa vain populistiselle poliittiselle ajattelusuunnalle, joka ei millään tavalla varmasti voi olla sen enempää hallituksessa olevien kuin oppositiossakaan olevien puolueiden intressissä.

