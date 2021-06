Kenraalin varoitus: ISIS yrittää paluuta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Terroristijärjestön kerrotaan jatkavan toimintaansa Irakissa ja Syyriassa.

Yhdysvallat ja sen kumppanit Isisin vastaisessa liittoumassa ovat huolissaan siitä, että terroristijärjestö on päättänyt rakentaa organisaationsa uudelleen toimivaksi taistelujoukoksi.

– He yrittävät uudistua. He yrittävät tehdä paluuta, sanoo liittouman brittiläinen varakomentaja, prikaatikenraali Richard Bell uutissivusto ABC Newsille.

Yhdysvaltain johtama kansainvälinen liittouma (Operation Inherent Resolve OIR) tekee edelleen ilmaiskuja Isisin kohteisiin Irakissa ja Syyriassa. Liittouma jatkaa yhteistyötä alueellisten liittolaistensa kanssa varmistaakseen Isisin lopullisen tappion.

Isis on edelleen uhka, vaikka se on menettänyt alueensa ja sen johto sekä ideologia ovat selvästi heikentyneet. Isisillä arvioidaan olevan jopa 10 000 aktiivista taistelijaa Irakissa ja Syyriassa. Terroristijärjestö on jatkanut hyökkäysten tekemistä.

Bellin mukaan iskuilla ja operaatioilla on onnistuttu hajottamaan Isisin rivejä, mutta jihadistit eivät ole lähteneet pois. Siksi liittouman joukkoja tarvitaan edelleen Irakissa ja Syyriassa.

– Meidän pitää avustaa liittolaisjoukkojamme, kunnes (Isisin) viimeiset rippeet on lyöty ja sen tahto murrettu, jotta he eivät enää yritä tehdä paluuta, Bell toteaa.