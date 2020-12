Kenraalin mukaan länttä vastaan isketään uusin keinoin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinan ja Venäjän ei-sotilaallisia hyökkäyksiä on kenraali Nick Carterin mukaan äärimmäisen vaikea torjua.

Meneillään oleva koronaviruspandemia on Britannian asevoimien komentajan, kenraali Sir Nick Carterin mukaan tehnyt globaalin kilpailun ja konfliktin luonteen selvästi näkyväksi.

– Kriisin alkuvaiheessa näimme erikoislaatuista kansainvälistä käyttäytymistä suojavarusteista ja hengityskoneista kamppailtaessa. Olemme nähneet harhaanjohtavaa informaatiota, joka aiheuttaa sekaannusta ja heikentää luottamusta, sekä disinformaatiota, joka tahallisesti polarisoi julkista keskustelua covid-19-teemoista, kenraali Carter sanoo Royal United Services -instituutissa (RUSI) pitämässään puheessa.

– Se, mitä olemme tänä vuonna kokeneet, on muistutus siitä, että kansalliseen turvallisuuteemme, arvoihimme ja hyvinvointiimme kohdistuvat uhat ovat muuttuneet ja moninaistuneet. Autoritaariset vastustajamme – käytän tätä sanaa painottaakseni, että kyse ei välttämättä ole vihollisista – näkevät strategisen viitekehyksen jatkuvana kamppailuna, jossa sotilaallisia ja ei-sotilaallisia instrumentteja käytetään minkäänlaisen rauhan ja sodan välisen rajanvedon sitä rajoittamatta, hän toteaa.

Autoritaariset valtiot, kuten Venäjä ja Kiina, katsovat hänen mukaansa olevansa jo nyt osallisina intensiivisessä konfliktissa, jossa ne pyrkivät ennen kaikkea poliittisen sodankäynnin keinoin toisten yhteiskuntien yhtenäisyyttä sekä rapauttamaan niiden taloudellista, poliittista ja sosiaalista kestokykyä.

– Niiden päämääränä on voittaa ryhtymättä sotaan. Ne haluavat saavuttaa tavoitteensa murtamalla tahdonvoimamme ja toteuttaen hyökkäyksiä, jotka eivät ylitä sotilaallisiin vastatoimiin johtavaa kynnystä. Näitä autoritaaristen vastustajien ja ääri-ideologioiden elämäntapaamme vastaan kohdistamia hyökkäyksiä on huomattavan vaikea torjua kajoamatta juuri niihin vapauksiin, joita haluamme suojella. Avoimuutemme tekee meidät niille alttiiksi, kenraali Carter arvioi.

Kenraali Carter on toiminut Britannian asevoimien komentajana pian 1 000 päivää. Toisin kuin useimmat 23 edeltäjästään, Sir Carter on aloittanut sotilasuransa kiväärimiehenä, kertoo brittilehti The Times.