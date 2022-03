Kenraali: Venäjän kaikki oletukset on osoitettu vääriksi

Australian asevoimien evp kenraalimajuri Mick Ryanin mukaan Venäjän kaikki strategiset oletukset ovat osoittautuneet vääriksi Ukrainan sodassa.

Hän viittaa venäläisten oletuksiin, joiden mukaan ”Ukraina ei ole oikea valtio”, se antautuisi nopeasti ja lännen vastaus hyökkäykseen jäisi heikoksi.

Ukraina ei antautunut nopeasti, vaan taistelee hyökkääjää vastaan viidettä viikkoa.

– Kuten olemme nähneet kuluneen kuukauden aikana, Ukrainan kansan yhtenäisyys ja uhrautuminen kumoavat tämän kuvitelman, kenraali Ryan sanoo twiittiketjussaan.

Vääriksi osoittautuneet olettamukset ovat Ryanin mukaan syitä Venäjän logistisiin ongelmiin. Pulaa on tiettävästi ollut polttoaineesta, ammuksista, ruoasta ja kylmään ilmastoon sopivista varusteista.

– Venäjän logistiikkajärjestelmä romahti, koska sitä ei ollut tarkoitus käyttää.

Nopean voiton teoria aiheutti kenraalin mukaan myös sen, että Venäjä on epäonnistunut operaationsa koordinoinnissa. Joukot ovat hänen mukaansa operatiivisen komentajan puuttumisen takia käyneet viittä erillisistä sotaa. Ne ovat idän, pohjoisen ja etelän maasota, ilmasota ja infosota.

Oletus lännen vähäisestä avusta Ukrainalle perustui Ryanin mukaan Venäjän kokemuksiin Syyriasta ja Krimin niemimaan valtaamisesta. Venäjä uskoi pääsevänsä yhtä vähällä kuin aikaisemmin.

– Tämä ajatus kumottiin melkein heti Venäjän hyökkäyksen alettua. Sekoitus taloudellisia pakotteita, informaatiosodankäyntiä, valheellisten väitteiden paljastamista, humanitaarista tukea ja sotilaallista apua ovat kaikki auttaneet ukrainalaisia puolustamaan kansakuntaansa, kenraali twiittaa.

9/25 The Russian strategic assumptions – Ukraine as a non-state, that Ukraine would rapidly surrender and that the west would not intervene – have all been proven wrong in the past month. Assumptions matter in strategy, and the Russians failed here.

— Major General (just retired!) Mick Ryan (@WarintheFuture) March 28, 2022