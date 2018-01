Kenraali varoittaa ”pirun kovasta” taistelusta Koreassa

Yhdysvaltain merijalkaväen komentajan mukaan operaatiot eivät koskaan etene sotatilanteessa suunnitelmien mukaan.

Yhdysvaltain merijalkaväen komentaja, kenraali Robert Neller varoittaa Pohjois-Korean kanssa käytävästä kovasta taistelusta tulevaisuudessa.

Yhdysvaltain asevoimat on vuosien ajan tehnyt suunnitelmia mahdollisen Pohjois-Koreaa vastaan käytävän sodan valta, kertoo uutissivusto marinecorpstimes.com.

Kenraali Robert Nellerin mukaan todellisuudessa taistelu ydinasein varustautunutta valtiota vastaan ei etenisi suunnitelmien mukaan.

Korean niemimaan tilanne on erittäin jännittynyt Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean sapelinkalistelun seurauksena. Pohjois-Korean ydin- ja ohjuskokeiden vuoksi maalle on asetettu pakotteita.

Yhdysvaltain asevoimat on järjestänyt lukuisia sotaharjoituksia liittolaistensa kanssa Korean niemimaalla ja sen läheisyydessä. USA:n sotilaskomentajat ovat laatineet suunnitelmia mahdollisen maahyökkäyksen toteuttamiseksi.

– Suunnitelmia on tehty vuosien ajan. Jos hyökkäys toteutuisi, en tiedä, etenisikö se suunnitelmien mukaisesti. Se ei koskaan mene niin, kenraali Neller sanoi Center for Strategic and International Studies -ajatushautomon tilaisuudessa.

Jos Korean niemimaalla syttyisi sota, siihen liittyisi tavanomaisin asein tehtävä maahyökkäys. Myöskään ydinaseiden käyttöä ei voisi sulkea pois.

– Siitä tulee hyvin fyysinen ja väkivaltainen taistelu vaikealla maaperällä. Kaikkien on syytä valmistautua tähän henkisesti, kenraali Neller totesi.

Neller vieraili Norjaan sijoitettujen merijalkaväen sotilaiden luona viime joulukuussa ja kehotti heitä varautumaan ”pirun kovaan” taisteluun. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi myöhemmin, että lähitulevaisuudessa ei ole luvassa minkäänlaisia ”pirun kovia” taisteluita.

– Sanoin, että tulevaisuudessa on tiedossa ”pirun kova” taistelu. Tarinan opetus on se, että pitää varoa sanomisiaan, kun on lentänyt koko yön ja saapuu Norjaan, jossa päivänvaloa on vain neljä tuntia.