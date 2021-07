Kenraali TS:lle: Hävittäjien tarjoajat pistettiin tiukille

Kauppojen hinnan pitää täyttää Suomen vaatimukset, jotta tarjous voi menestyä.

Hävittäjien tarjoajat ovat joutuneet tulemaan Suomea hinnassa vastaan, HX-hankkeen ohjelmajohtaja, kenraalimajuri evp. Lauri Puranen kertoo Turun Sanomille.

– Me kiristimme viimeisellä tarjouskierroksella ruuvin äärimmilleen. Tarjoajat on laitettu tässä hankkeessa tiukoille. Heille on tehty selväksi, että tarjousten pitää täyttää Suomen asettamat ehdottomat vaatimukset, jotta he voisivat tarjouskisassa pärjätä, Puranen sanoo TS:lle.

Päätös hävittäjäkaupoista syntyy ennen joulua. Yli sata sotilasta ja virkamiestä arvioi tätä ennen viisi hävittäjää, jotka jättivät Suomen valtiolle lopulliset ja sitovat tarjouksensa huhtikuun lopussa.

Voitosta kisaavat yhdysvaltalainen Lockheed Martin F-35, yhdysvaltalainen Boeing Super Hornet, ranskalainen Dassault Rafale, ruotsalainen Saab Gripen ja englantilaisen BAE Systemsin tarjoama Eurofighter Typhoon.

Puranen vastaa TS:n haastattelussa kansanedustaja Kimmo Kiljusen (sd.) toimittaman Raportti uusien hävittäjien hankinnasta -kirjan väitteisiin, joiden mukaan pieni kenraaliklikki salaisi Suomessa hävittäjien hankintaan liittyviä yksityiskohtia. Kirjassa myös pelättiin hävittäjien elinkaarikustannusten kolminkertaistuvan aiemmin arvioidusta.

‒ Olemme ennen jokaista tarjouskierrosta konsultoineet talouspoliittista ministerivaliokuntaa, jonka poliittinen ohjaus on näkynyt tarjouspyyntöjen rakenteessa. Esimerkiksi alustavia tarjouspyyntöjä laatiessa emme vielä tienneet, mitä Hornetien täysimääräinen korvaaminen maksaa, Puranen vastaa.

– Alustavassa tarjouspyynnössä pyydettiin 64 hävittäjää, jotta saimme tarkan kuvan siitä, onko hankinta mahdollinen puolustusselonteossa linjatun 7–10 miljardin euron rajoissa. Vastausten pohjalta talouspoliittinen ministerivaliokunta määritti hankkeelle kymmenen miljardin euron hintakaton, hän avaa.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) on Purasen kanssa samoilla linjoilla.

‒ Minun on vaikea uskoa, että tuo kritiikki perustuisi hirveästi todellisuuteen.

– Voin sanoa, että puolustusvaliokunta on saanut HX-hankkeesta poikkeuksellisen paljon informaatiota. Jos vertaan tätä Hornetien hankintaan 1990-luvulla, niin poliittiset päättäjät ovat nyt monin verroin paremmin informoituja kuin silloin.