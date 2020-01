Kenraali kehuu Pohjois-Korean ohjuskehitystä – ”Kuin avaruusyhtiö”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltalaiskenraalin mukaan kehitys on nopeaa.

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston varapuheenjohtaja, ilmavoimien kenraali John Hytenin mukaan Pohjois-Korean kyky kehittää uusia ohjuksia on yhtä nopeaa kuin millä muulla maalla tahansa, kertoo CNN.

– Jos haluat edetä nopeasti ohjusbisneksessä, täytyy testata nopeasti, lentää nopeasti ja oppia nopeasti”, Hyten sanoo.

Hän vertaa Pohjois-Korean toimintaa yhdysvaltalaiseen avaruusyhtiö SpaceX:aan, joka on jatkanut kehitystä näyttävistä epäonnistumisista huolimatta.

– Se on mitä Pohjois-Korea on tehnyt, ja Pohjois-Korea on rakentanut uusia ohjuksia, uusia valmiuksia ja uusia aseita yhtä nopeasti kuin kuka tahansa planeetalla 115. suurimmalla taloudella maailmassa.