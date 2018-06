Kenraali Jarmo Lindberg: Venäjä on tuonut uusia aseita itärajalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusvoimain komentajan mukaan turvallisuusympäristö on käynyt epävakaammaksi.

– Pitkästä rauhan ajasta huolimatta on mitä tärkeintä, että muistamme isänmaamme itsenäisyyden tiukimmat hetket – sodan ajat – tänään ja huomenna. Ne kertovat siitä, kuinka kalliisti ja kovin ponnistuksin nykyinen hyvinvointimme on lunastettu. Samalla ne muistuttavat meitä sodanjälkeisiä sukupolvia siitä, mitä periksiantamattomuus ja yhteisvastuu äärimmäisimmillään tarkoittavat, Jarmo Lindberg totesi puolustusvoimien lippujuhlapäivän puheessaan Seinäjoella maanantaina.

Puolustusvoimain komentaja Lindbergin mukaan Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut viime vuosina epävakaammaksi ja ennustamattomammaksi. Lindberg toteaa sotilaallisen toiminnan lähialueellamme lisääntyneen samalla voimakkaasti puolen vuosikymmenen takaiseen aikaan nähden.

– Venäjä on tuonut uusia asejärjestelmiä rajojemme läheisyyteen ja harjoitellut aktiivisesti. Nato ja Yhdysvallat ovat niin ikään vahvistaneet itäisen Euroopan ja Baltian alueen puolustusta sijoittamalla alueelle joukkoja ja järjestelmiä.

Itämeren alueen valtiot ovat Jarmo Lindbergin mukaan vastanneet turvallisuusympäristön muutoksiin kehittämällä asevoimiensa valmiutta, päättämällä uusista materiaalihankinnoista ja korottamalla asevoimiensa määrärahoja. Parannusta heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen ei puolustusvoimain komentajan mukaan ole lähitulevaisuudessa nähtävissä.

– Emme elä Suomessa tyhjiössä – omasta puolustuksesta huolehtiminen on sekä velvollisuutemme että turvallisuusympäristöämme vakauttava tekijä. Viestimme on selvä: Suomi ylläpitää toimintaympäristön kehitykseen suhteutettua puolustuskykyä ja valmiutta jatkuvasti.

”Suomen malli”

Kenraali Jarmo Lindberg muistuttaa Suomen kansan luottavan erittäin vahvasti puolustusvoimiin. Tämä luottamus ei hänen mukaansa ole syntynyt itsestään, vaan on osoitus siitä, että Puolustusvoimat on aina täyttänyt sille kuuluneet tehtävät, liittyivätpä ne Suomen turvallisuuden ylläpitämiseen tai asevelvolliselle annettuun koulutukseen.

– Puolustusvoimat on tänään hyvässä iskussa. Puolustuksemme perusta on olosuhteisiimme ja tarpeisiimme rakennettu Suomen malli. Sen kulmakivinä ovat asevelvollisuus, uskottava, koko maan kattava puolustus ja sotilasliittoihin kuulumattomuus. Taustalla on kansalaisten luja maanpuolustustahto. Sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisyyn ja tarvittaessa torjuntaan tarvitsemme sekä moderniin teknologiaan perustuvia kärkikykyjä että laajaa reserviä.

Yleisen asevelvollisuuden keskeistä merkitystä Suomen sotilaalliselle maanpuolustukselle ei Jarmo Lindbergin mukaan voi liiaksi korostaa.

– Asevelvollisuus, joka pohjautuu kaikkia kansalaisia koskevaan maanpuolustusvelvoitteeseen, on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi ylläpitää sekä rauhan että sodan ajan puolustuskyky. Kykenemme sen avulla tuottamaan ja ylläpitämään tarvittavat sodan ajan joukot koko Suomen puolustamiseksi.

– Kansan tuki asevelvollisuudelle on kasvanut viime vuosina. Neljä viidesosaa kansasta kannattaa nykyistä, miesten asevelvollisuuteen perustuvaa puolustusjärjestelmää, jota vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneet naiset täydentävät.