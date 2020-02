Kenraali HS:lle: Suomen tykistö on ylivoimaisesti Euroopan suurin

Petri Hulkon mukaan Maavoimat on historiansa parhaassa kunnossa.

Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Petri Hulkko pitää Suomen puolustuskykyä vahvana.

Hänen mukaansa Maavoimat on itsenäisen Suomen historian parhaassa kunnossa, myös suhteutettuna nykyiseen turvallisuusympäristöön.

– Minulla ei ole mitään syytä Maavoimien komentajana nurkua lisää resursseja tai valittaa jostakin, Petri Hulkko sanoi Helsingin Sanomien mukaan.

Ero muihin Pohjoismaihin näkyy varsinkin tykistökalustossa.

– Meillä on ylivoimaisesti Euroopan suurin tykistö. Ruotsilla on 24 kenttätykkiä, Norjalla samoin 24. Meillä on tuhat. Sen lisäksi meillä on niihin ampumatarvikkeita, Hulkko totesi.

Kenraaliluutnantin mukaan Suomi sai ostettua 2010-luvulla monia tärkeitä asejärjestelmiä edullisesti. Käytettynä hankittiin muun muassa Leopard-taistelupanssarivaunuja ja K9-panssarihaupitseja.

Lähivuosina tullaan kehittämään erityisesti paikallispuolustusta.

– Haluamme osoittaa, että jokaista valtakunnan kolkkaa puolustetaan, Petri Hulkko sanoi.