Kenraali Gustav Hägglund: Upseeri ei voi olla läski

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

80 vuotta täyttävä kenraali arvelee kirjoittaneensa viimeisen kirjansa.

Puolustusvoimain komentajana 1994-2001 toimineen Gustav Hägglundin teos Kenraalin iltahuuto (Otava) ilmestyy tänään. Suorapuheinen kenraali toteaa kirjansa esipuheessa, että hänen ehkä viimeisekseen jäävässä kirjassa on osin provosoivia ja inhorealistisia arvioita “vallitsevien haavekuvien vastapainoksi”.

Gustav Hägglund toteaa uransa kansainvälisissä tehtävissä omaksuneensa enemmän suurvaltalähtöisen maailmankuvan. Hänen mielestään maailma on valitettavasti raadollisempi kuin toivoisimme ja “siinä vain Suomenkin on tiensä löydettävä”. Suomen asema on hänen mukaansa tänään vakaa ja turvallinen.

– Maailmanparantamiseen meillä ei ole mandaattia eikä edellytyksiä, Gustav Hägglund toteaa.

Kenraalin kirjan yksi luvuista on nimeltään Näkymisen olo ja kipu. Siinä hän käsittelee miehenä ja sotilasmiehenä olemista.

– Elokuvassa High Noon sheriffi lähtee yksin rosvojoukkoa vastaan, vaikka hänet palkanneet kyläläiset pettävät lupauksensa tukea ja vaikka menestymisen mahdollisuudet ylivoimaa vastaan ovat pienet. Tämä kuvaa osuvasti meille miehille tyypillistä käytöstä, jota joku voisi kutsua tyhmänrohkeudeksikin. Olen itsekin sen joskus kokenut, jonkinlaisena samaistumisena filmin sheriffiin. Periksi ei vain voi antaa itsekunnioitustaan menettämättä, Gustav Hägglund kirjoittaa.

– Tehtävä pitää hoitaa, maksoi mitä maksoi. Tietysti tässä on yksilöllisiä eroja: joillakin velvollisuudentunto on voimakkaampi kuin toisilla, heillä sitä voitaisiin kutsua vastuuauliudeksi, valmiudeksi ottaa vastuuta enemmän kuin välttämättä tarvitsisi.

Hän kertoo, että ulkomailla ei niin helposti sorru viekoituksiin, kun muistaa edustavansa maataan “jonka mainetta törmäilysi tahraisi”. Kotimaassa taas pysyi helpommin kaidalla tiellä, kun ajatteli miten vaikuttaisi maanpuolustustahtoon ja puolustusvoimien arvostukseen.

Hägglundin mukaan näkyvän miehen on syytä tiedostaa, että hän on monelle muulle esikuva. Hän kertoo, miten Siinaille komentajaksi siirtyessään oli päästänyt Suomessa kuntonsa repsahtamaan ja aloitti aamulenkit salaa.

– Parin viikon päästä puoli pataljoonaa juoksi aamulenkkiä. Näin suuri oli esimerkin voima. Sillä saattoi tässä tapauksessa olla hyödyllinen vaikutus; edeltäjäni oli kotiutettu ennen aikojaan holtittoman juopottelun vuoksi, hän kirjoittaa.

– Upseerin ei sovi olla läski. Ei sellainen sotilas ole uskottava, joka ei mahdu panssarivaunun luukusta sisään.

– Runsas ylipaino on selvä merkki itsekurin puutteesta. Miten pystyy pitämään muita kurissa, jos ei omaa painoaan? Puolustusvoimissakin oli vyötärö hyvinvoinnin myötä päässyt monilla kasvamaan.

Kenraali kertoo keksineensä “oivan laihdutuskuurin, joka kirkkaasti ylitti kaalisoppadieetit ja painonvartijat”.

– Kielsin esittämästä ylennettäväksi upseeria, joka ei ollut suorittanut sinä vuonna puolustusvoimien kuntotestiä. Testi on sen verran vaativa, ettei siitä möhömaha selviä. Päällystö hoikentui silmissä, kun uutta kieltoa alettiin soveltaa.

LUE MYÖS:

Kenraalin iltahuuto: Demokratia ei sovi arabimaille

Imaamit julistivat pyhää sotaa: “Suomalaisia ryhdyttäisiin tappamaan”