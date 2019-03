Kenen vesilasi kaatui Ylen vaalitentissä?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Arvoituksen ratkaisu jäi kertomatta katsojille.

Ylen TV1:n suuressa vaalikeskustelussa juontaja kehotti noin 31 minuutin kohdalla osanottajia pieneen happihyppelyyn sillä aikaa, kun katsojille näytettiin lyhyt video.

Kameran palatessa näyttämään studiota jotain oli tapahtunut.

Nopean tilanteen huomasi vain harva Yleiskuvassa Rkp:n Anna-Maja Henriksson näkyi hetken aikaa nousemassa keskustan Juha Sipilän tuolin vierestä. Hetken ajan saattoi nähdä, että Henriksson nosti lasin lattialta ja laittoi sen Sipilän viereen pöydälle tämän vasemmalle puolelle.

– No niin, pientä draamaa studiossa, täällä vesilasi kaatui mutta ei anneta sen häiritä. Täällä nimittäin jonkun verran puheenjohtajat jumppaavat sillä aikaa kun insertti on menossa, kun on pitkä lähetys, juontaja sanoi.

Muutamaa minuuttia myöhemmin ruudussa näkyi tyhjä lasi Juha Sipilän vasemmalla puolella.

