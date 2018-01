Kenen presidenttiehdokas haluaa voittavan, jos ei itsellä tärppää?

Vaalitentissä kysyttiin toissijaista voittajaehdokasta.

Iltalehden presidentinvaalitentissä maanantaina kahdeksalta presidenttiehdokkaalta kysyttiin viimeisenä kysymyksenä ”jos nyt kävisi niin hassusti, että te jostakin syystä ette tulisi itse valituksi tasavallan presidentiksi, niin kirjoittakaa paperille tästä porukasta sen nimi, jonka toivoisitte siinä tapauksessa olevan seuraava Suomen tasavallan presidentti”.

Itseään ei siis saanut mainita. Ehdokkaat kirjoittivat paperille ja lukivat niistä sitten seuraavasti:

Matti Vanhanen: Olin niin kaukana, että en kuullut kysymystä…

Tuula Haatainen: Mä kyllä sanoisin, että Merja (Kyllönen). Naista kannattaisin.

Sauli Niinistö: Kombinaatio seitsemästä.

Pekka Haavisto: Minulla oli myös naisen puolesta ääni. Minusta Tuula on tuonut erittäin hyvin omia näkökulmiaan näissä tenteissä. Tuula Haatainen.

Laura Huhtasaari: Isäni sanoi näistä tenteistä että (Matti) Vanhanen on ihan hyvä. Niin minä ajattelin että minä tällä tavalla nyt – moi, isä!

Paavo Väyrynen: Minä en ehtinyt kirjoittaa. Kun minä aion tulla itse valituksi, niin minusta on turha spekuloida että kuka muu.

Nils Torvalds: Sauli Niinistö.

Merja Kyllönen: Se on Tuula (Haatainen). Rauha- ja äitihahmo Suomeen.