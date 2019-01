Kenen pitää väistää parkkipaikalla? Näin vältät kolarin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiistanaiheet kolaritilanteissa liittyvät usein parkkipaikkojen vahinkoihin.

LähiTapiolan mukaan parkkipaikkakolarit kuuluvat liikennevahinkoihin, joista tulee eniten kiistoja ja valituksia vakuutusyhtiöille. Lähes puolet kaikista vakuutusyhtiöiden tietoon tulevista liikennevahingoista tapahtuu parkkipaikoilla.

Epäselvyydet liittyvät usein tilanteisiin, joissa kolarin toinen tai molemmat osapuolet ovat olleet poistumassa parkkiruudusta ajoväylälle.

– Pysäköintiruudusta lähtevä kuljettaja on tieliikennelain mukaan aina väistämisvelvollinen kaikkea ajoväylällä olevaa liikennettä kohtaan. Ei ole väliä peruuttaako tai ajaako hän eteenpäin ruudusta. Ruudusta lähtijällä on myös aina väistämisvelvollisuus, vaikka joku peruuttaisi ajoväylällä, LähiTapiolan liikennevahinkojen asiantuntija Johanna Määttä kertoo yhtiön tiedotteessa.

Määtän mukaan tyypillisimmät epäselvät vahinkotilanteet ovat tilanteita, joissa molemmat osapuolet peruuttavat pysäköintiruudusta ajoväylälle.

– Kiistoja aiheutuu paljon tilanteissa, joissa molemmat ovat peruuttaneet parkkiruudusta ja ajoneuvot törmäävät ajoväylällä. Toinen osapuoli on saattanut ehtiä pysäyttämään ajoneuvonsa juuri ennen törmäystä.

Liikennevahinkolautakunnan vakiintuneen korvauskäytännön mukaan vahingon aiheuttaminen ja korvausvastuu katsotaan menevän pääsääntöisesti puoliksi tilanteissa, joissa ajoneuvot ovat peruuttaneet edes osittain samanaikaisesti ruudusta.

– Helpoin tapa yrittää välttää parkkipaikkojen yleisiä vahinkoja, on pysäköidä auto siten, että pääsee lähtemään ruudusta ajoneuvon keula edellä. Tällöin on toki edelleen väistämisvelvollinen, mutta näkyvyys ajoväylälle on parempi, Määttä toteaa.

LähiTapiolan Johanna Määttä sanoo vahingoista huomanneensa, että monilla pysäköintialueilla on epäselvyyksiä väistämisvelvollisuudesta.

– Pysäköintialueella ajoväylien risteykset ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisia, ellei ajoväyliä ole liikennemerkein tai muuten merkitty eriarvoisiksi.