”Kenelle olette puolen vuoden aikana puolustanut Suomen metsätaloutta?”

Kokoomuksen Antti Häkkänen pyysi ilmastoministeriä kertomaan tahoja.

Eduskunnan kyselytunnilla kansanedustaja Antti Häkkänen (kok.) sanoi, että hänen puolueensa mielestä Suomen tulee ”määrätietoisesti ja selkeästi ja ennakoivasti puolustaa suomalaista metsätaloutta EU-pöydissä”.

– Nyt (Sanna) Marinin hallituksen puolueet ovat sekaisin tässä metsäpolitiikassa, Antti Häkkänen sanoi.

– Ei olla, vihreiden ryhmästä huudettiin väliin.

Häkkäsen mukaan ”ei ole kyetty muodostamaan kantaa riittävän aikaisessa vaiheessa ja hakemaan koalitioon muita maita, ja sitä kautta ollaan jo nyt siis käytännössä epäonnistuttu metsäpolitiikassa”.

– Pääministeri yrittää sanoa, että ennen tätä kannan muodostusta metsäpolitiikan linja olisi ollut selkeä, että suomalaista metsätaloutta olisi puolustettu. No, kysytään muilta kuin pääministeriltä nyt, jotta syntyy eri vaikutelma, Häkkänen jatkoi.

– Ilmastoministeri (Krista) Mikkonen, voitteko nimetä ne tahot, joille olette viimeisen puolen vuoden aikana puolustanut suomalaista metsätaloutta?

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) vastasi, että ”nyt kun tästä taksonomiasta puhutaan, niin on metsäpolitiikassa todella hyvä muistuttaa, että tämä taksonomiahan on vapaaehtoinen”.

– Se on niille rahoittajille, investoijille keino… Tai tämä koko juttu on keino valjastaa markkinatalous mukaan ilmastokriisin ratkaisuihin ja osoittaa niitä hyviä investointikohteita, Krista Mikkonen sanoi.

Hänen mukaansa ”meillä on myös metsäteollisuudella monia hyviä ratkaisuja. Siellä on kehitetty paljon erilaisia tuotteita, millä voidaan korvata esimerkiksi muovia”.

– Olen itse käynyt näihin tutustumassa ja olen näistä myös maailmalle kertonut. Meillä on puurakentamisessa paljon hyvää osaamista, ja näitä ratkaisuja olen esitellyt maailmalla. Meillä on paljon hyviä ratkaisuja, mutta ei se tarkoita sitä, että automaattisesti joku yksi sektori olisi sellainen, että se voitaisiin sektorina luokitella johonkin kategoriaan, vaan tämän taksonomian idea on nimenomaan löytää niitä investointikohteita, jotka ovat hyviä, on se sitten ilmaston tai jonkun muun kannalta — siellä on myöhemmin taksonomiaa liittyen esimerkiksi vesien ja merten puhtauteen, kiertotalouteen siirtymiseen tai luonnon monimuotoisuudesta huolehtimiseen, ministeri totesi.