Kemianteollisuus lakkovaroituksista: ”Asenne ei palvele ketään”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kemianteollisuus ry on tyrmistynyt sunnuntain lakkovaroituksista.

Kemianteollisuus on tyrmistynyt Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pron sunnuntaina antamista lakkovaroituksista, Kemianteollisuus kertoo tiedotteessaan. Kemianteollisuuden mukaan toimet vahingoittavat toteutuessaan alan yritysten kilpailukykyä ja työllisyysnäkymiä.

– Lakot eivät edistä vaan pitkittävät ratkaisun syntymistä ja tulevat aiheuttamaan yrityksille mittavat vahingot, jotka tavalla tai toisella löydetään edestä. Lakot viestivät myös täydellisestä vastuuttomuudesta oman jäsenkunnan työpaikkoja kohtaan. Tällaista vastuuttomuutta ja alan työpaikkojen merkityksen vähättelyä on näkynyt myös neuvottelupöydässä erityisesti Teollisuusliiton osalta, liiton käydessä puhtaasti ideologista taistelua kiky-tuntien osalta, kommentoi Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä.

– Asenne ei palvele ketään, romuttaa aiempaa hyvää yhteistyötä ja on vakava viesti työllistämiselle Suomessa.

Kemianteollisuus ja ammattiliitot ovat pyrkineet löytämään ratkaisua uusien työehtosopimusten solmimiseksi kuukausien ajan. Kemianteollisuuden mukaan ammattiliitot ovat vaatineet neuvotteluissa kiky-tuntien poistamista, ja tämä vaatimus on johtanut pattitilanteeseen neuvotteluissa.

– Kemianteollisuus ei lähde rapauttamaan yritysten kilpailukykyä suostumalla työntekijäpuolen vaatimaan työajan lyhennykseen. Suomen kokoaikaisen työntekijän tehty viikkotyöaika on kiky-tuntien kanssakin Euroopan toisiksi lyhyin. Nyt olisi ammattiliitoissa korkea aika kantaa vastuuta ja keskittyä ratkaisun löytämiseen turhan lakkoilun sijaan. Viennin päänavaus palkkaratkaisun osalta on Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton ratkaisun myötä syntynyt, joten korkeampia palkkaratkaisujakaan on turha lakoilla haikailla, sanoo Etu-Seppälä.