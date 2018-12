Keltaliivit uhmaavat viranomaisia ja kokoontuvat taas Pariisiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuhannet poliisit vartioivat kaduilla Ranskan mielenosoituksien jatkuessa.

”Keltaliiveinä” tunnetut mielenosoittajat kokoontuivat lauantaina Pariisin Champs-Elysées -kadulle jo viidentenä viikonloppuna peräkkäin viranomaisten varoituksista piittaamatta.

Väkivaltaisuuksien varalta Pariisiin on komennettu tuhansittain poliiseja ja jo kymmeniä ihmisiä on pidätetty. Tänä viikonloppuna kaduille on kuitenkin lähtenyt aiempaa vähemmän ihmisiä.

Mielenilmaukset alkoivat marraskuussa protestina polttoaineen hinnankorotuksia vastaan ja laajenivat pian koskemaan kaikkea hallituksen harjoittamaa politiikkaa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on vastannut mielenosoittajien vaatimuksiin luopumalla polttoaineveron nostamisesta. Lisäksi hän on luvannut 100 euron korotuksen minimipalkkaan sekä veronkevennyksiä eläkeläisille.

Keltaliivien mielenosoitusten vaikutukset ovat jo näkyneet Ranskan politiikassa. Hallitus on osittain joutunut taipumaan painostuksen alla ja muuttamaan taloudellista suuntaansa. Vaikutukset ovat BBC:n mukaan ulottuneet jopa euron arvoon, joka on laskenut dollariin nähden.

– Jos pudotus jatkuu näin voimakkaasti tulevina kuukausina, tulee euroalueen talous kääntymään laskuun Euroopan keskuspankin arvion mukaan, kommentoi Monex Europen markkina-analyytikko Bart Hordijk.