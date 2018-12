Keltaliivit Pariisissa: Näitä mielenosoittajilta on takavarikoitu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ranskan poliisi on takavarikoinut Pariisin mielenosoituksissa lukuisia laittomia välineitä.

Mielenosoittajat ja tuhannet poliisit ovat täyttäneet keskustan katuja Pariisissa, jossa elinkustannusten nousua ja presidentti Emmanuel Macronia vastustavien keltaliivimielenosoittajien mellakoiden ennustetaan yltyvän tänä viikonloppuna.

Verkkouutiset uutisoi aiemmin, että tänä viikonloppuna sekä äärioikeiston että äärivasemmiston odotetaan olevan paikalla.

Osa mielenosoittajista on vakuuttanut mielenosoituksen olevan täysin rauhantahtoinen. Ranskan poliisi on kuitenkin ottanut Pariisissa mielenosoittajilta haltuun lukuisia laittomia välineitä, joiden on katsottu vaarantavan mielenosoituksen turvallisuutta.

Twitterissä julkaistussa kuvassa näkyy veitsiä, kaasunaamareita, rakennustyövälineita ja petankkikuulia. Poliisi on myös takavarikoinut vesi-ilmapalloja mielenosoittajilta.

#FRANCE #PARIS #GiletsJaunes : Masques à gaz, marteaux, boules de pétanque etc… Les photos diffusées par la préfecture de police montrent des exemples d'objets découverts lors des contrôles pic.twitter.com/Xuc3K0wJTy — Globalnews (@pascalpernai) December 8, 2018

#GiletsJaunesParis Battes de baseball, boules de pétanque, masques à gaz… Les policiers multiplient depuis ce matin les saisies aux péages près de Paris (source photos : @prefpolice). pic.twitter.com/38jpR3kcL4 — Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) December 8, 2018

Pariisissa poliisi on kehottanut Champs-Élysées -pääkadun liikkeitä ja ravintoloita pysymään suljettuina lauantaina. Myös useat museot ja nähtävyydet mukaan lukien Eiffelin torni, suljetaan viikonlopun ajaksi turvallisuussyistä.