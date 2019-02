Keltaliivit osoittivat Ranskassa mieltään toisiaan vastaan

Laitaoikeistoistolaisiksi ja laitavasemmistolaisiksi kuvaillut mielenosoittajat päätyivät osoittamaan Ranskan Lyonissa lauantaina mieltään toisiaan vastaan.

Videopätkä käsirysyksi edenneestä välikohtauksesta löytyy Espanjan tuomioneuvoston ja Katalonian parlamentin entisen jäsenen Alfons López Tenan Twitteristä. Videolla on jo yli miljoona katselukertaa.

– Laitaoikeistolaiset ja laitavasemmistolaiset keltaliivit taistelevat toisiaan vastaan, Tena kuvaa twiitissään.

Keltaliivit eivät kuitenkaan ole poliittisesti järjestäynyt liike. Sitä on kuitenkin ilmoittanut tukevansa muun muassa Kansallisen liittouman puheenjohtaja Marine Le Pen sekä Ranskaan vasemmistopuolueen perustanut Jean-Luc Mélechon. On myös arvioitu, että puolueeksi rekisteröityessään se veisi erityisesti molempien ääripäiden ääniä.

Le monden mukaan maassa oli eilen 51 400 mielenosoittajaa.

– Nämä hyökkäykset ovat sietämättömiä. Suuttumus ja vastenmielisyys, Ranskan sisäministeri Christopher Castaner twiittasi, kun mielenosoittajat polttivat Ranskan terrorismintorjuntajoukkojen auton kadulla Pariisissa.

Far-right yellow vests and far-left yellow vests fight one another.

Lyon, France.pic.twitter.com/LVCzBJbkWm

— Alfons López Tena #FBPE (@alfonslopeztena) February 9, 2019