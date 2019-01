Keltaliivien mielenosoitukset yltyivät jälleen

Lähes 30 000 ranskalaista on kerääntynyt lauantain aikana eri puolilla Ranskaa järjestettyihin mielenilmauksiin, uutisoi le Monde.

Nousevia elinkustannuksia ja presidentti Emmanuel Macronin hallintoa vastaan on osoitettu mieltä jo kahdeksana peräkkäisenä viikonloppuna.

Lauantain mielenosoitukset keräsivät väkeä maan isoissa kaupungeissa Pariisissa, Bordeauxissa, Toulousessa ja Lyonissa, mutta entistä enemmän myös Länsi- ja Luoteis-Ranskan keskikokoisissa kaupungeissa.

Mielenosoitusten ennustetaan siirtyvän entistä enemmän maaseudulle. Myös teitä ja kulkureittejä on tukittu.

55 prosenttia ranskalaisista katsoo, että keltaliivien mielenosoitukset ovat edelleen oikeutettuja. Luku on pudonnut kuukauden takaisesta lähes kolmanneksen.

#Update : Pictures Of thousands of #GiletsJaunes protestors in #Toulouse streets are packed #France . #ActeVIII pic.twitter.com/tdfB6pQWuX

#Update: Video of around of 1000 #GiletsJaunes protestors at the small town of #Tarbes in #France marching. #ActeVIII pic.twitter.com/usUjCLUyHU

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) January 5, 2019